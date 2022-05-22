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Osasuna - Mallorca maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Osasuna ile Mallorca bu akşam karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Osasuna - Mallorca maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mayıs 2022 Pazar 09:00 Güncelleme Tarihi: 22 Mayıs 2022 Pazar 09:30
Osasuna - Mallorca maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

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İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 38. hafta maçında Osasuna - Mallorca kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Osasuna - Mallorca maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

OSASUNA - MALLORCA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Osasuna - Mallorca maçı 22 Mayıs Pazar günü saat 21.00'de Sport Smart 2'de canlı yayınlanacak.

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