Osasuna - Mallorca maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

OSASUNA - MALLORCA MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN BURAYA TIKLAYIN

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 38. hafta maçında Osasuna - Mallorca kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Osasuna - Mallorca maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

OSASUNA - MALLORCA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Osasuna - Mallorca maçı 22 Mayıs Pazar günü saat 21.00'de Sport Smart 2'de canlı yayınlanacak.