Barcelona - Cadiz maçı ne zaman, saat kaçta? Barcelona - Cadiz maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? | CANLI İZLE

La Liga'da heyecan tüm hızıyla devam ediyor. 32. hafta maçında Barcelona ile Cadiz, Camp Nou'da karşı karşıya gelecek.

Mücadele öncesi Barcelona, topladığı 60 puanla 2. sırada bulunuyor. 28 puan toplayan Cadiz ise 18. sırada yer alıyor.

BARCELONA - CADIZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

İspanya La Liga'nın 32. haftasında oynanacak Barcelona - Cadiz maçı 18 Nisan Pazartesi günü TSİ 22.00'de başlayacak ve S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.

BARCELONA - CADIZ MUHTEMEL 11'LER

Barcelona: Ter Stegen; Alves, Garcia, Lenglet, Alba; de Jong, Busquets, Gavi; Dembele, Aubameyang, Torres

Cadiz: Ledesma; Akapo, Chust, Hernandez, Espino; Alejo, Mari, Fede, Idrissi; Negredo, Perez

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