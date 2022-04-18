Haberler İspanya La Liga Barcelona - Cadiz maçı ne zaman, saat kaçta? Barcelona - Cadiz maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? | CANLI İZLE

Barcelona - Cadiz maçı ne zaman, saat kaçta? Barcelona - Cadiz maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? | CANLI İZLE

İspanya La Liga'nın 32. haftasında Barcelona ile Cadiz mücadele edecek. Peki, Barcelona - Cadiz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Barcelona - Cadiz maçına dair merak edilenler haberimizde...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2022 Pazartesi 10:30 Güncelleme Tarihi: 18 Nisan 2022 Pazartesi 11:00
Barcelona - Cadiz maçı ne zaman, saat kaçta? Barcelona - Cadiz maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? | CANLI İZLE

La Liga'da heyecan tüm hızıyla devam ediyor. 32. hafta maçında Barcelona ile Cadiz, Camp Nou'da karşı karşıya gelecek.

Mücadele öncesi Barcelona, topladığı 60 puanla 2. sırada bulunuyor. 28 puan toplayan Cadiz ise 18. sırada yer alıyor.

BARCELONA - CADIZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

İspanya La Liga'nın 32. haftasında oynanacak Barcelona - Cadiz maçı 18 Nisan Pazartesi günü TSİ 22.00'de başlayacak ve S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.

BARCELONA - CADIZ MUHTEMEL 11'LER

Barcelona: Ter Stegen; Alves, Garcia, Lenglet, Alba; de Jong, Busquets, Gavi; Dembele, Aubameyang, Torres

Cadiz: Ledesma; Akapo, Chust, Hernandez, Espino; Alejo, Mari, Fede, Idrissi; Negredo, Perez

👉BARCELONA - CADIZ MAÇININ CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYIN

DİĞER
Dedikodu ayrılığı getirmişti! Şeyma Subaşı'nın eski sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den dikkat çeken paylaşımlar!
Türkiye'de sadece 3 tane var! Denizli Buldan'da yaşayanlar oruçlarını Ramazan borusu sesiyle açıyor
Kartal'ın yıldızına Premier Lig'den kanca! İşte bonservis bedeli
Trabzonspor'dan 3 yıldız için karar!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Avrupa bu rekoru konuşuyor! Tam 224 kez...
R. Madrid'den Sevilla'ya karşı müthiş geri dönüş!
18 Nisan Cumartesi Çılgın sayısal loto çekildi mi?
Çılgın sayısal loto çekildi mi?
18 Nisan İstanbul baraj doluluk oranı
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Avrupa bu rekoru konuşuyor! Tam 224 kez... Avrupa bu rekoru konuşuyor! Tam 224 kez... 10:43
Trabzonspor 'şampiyonluk kupası' paylaştı! 2010-11 detayı... Trabzonspor 'şampiyonluk kupası' paylaştı! 2010-11 detayı... 10:32
Pulgar için Fiorentina'dan transfer kararı! Sezon sonunda... Pulgar için Fiorentina'dan transfer kararı! Sezon sonunda... 10:17
Fırtına'da kupa mesaisi! Fırtına'da kupa mesaisi! 10:07
Celtics play-off'lara galibiyetle başladı! Celtics play-off'lara galibiyetle başladı! 09:49
Barcelona - Cadiz maçı ne zaman? Barcelona - Cadiz maçı ne zaman? 09:42
Daha Eski
Kartal'ın yıldızına Premier Lig'den kanca! İşte bonservis bedeli Kartal'ın yıldızına Premier Lig'den kanca! İşte bonservis bedeli 09:40
Kararını verdi! Yönetimden haber bekliyor Kararını verdi! Yönetimden haber bekliyor 09:33
SSC Napoli-AS Roma maçı ne zaman? SSC Napoli-AS Roma maçı ne zaman? 09:31
Atalanta BC-Hellas Verona maçı ne zaman? Atalanta BC-Hellas Verona maçı ne zaman? 09:23
Trabzonspor'dan 3 yıldız için karar! Trabzonspor'dan 3 yıldız için karar! 09:19
Arda'dan sonra bir süper yetenek daha geliyor! O maçta sahada Arda'dan sonra bir süper yetenek daha geliyor! O maçta sahada 09:15