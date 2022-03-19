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El Clasico öncesi Real Madrid'de Karim Benzema şoku!

Son dakika spor haberleri... La Liga'da oynanacak El Clasico öncesi Real Madrid'de Karim Benzema şoku yaşanıyor. İspanyol basını, Fransız golcünün sakatlığı nedeniyle son idmana çıkmadığını ve Barcelona karşısında forma giymeyeceğini yazdı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mart 2022 Cumartesi 14:07
TUĞÇE ERGİNKOÇ
El Clasico öncesi Real Madrid'de Karim Benzema şoku!

İspanya La Liga'da oynanacak El Clasico için geri sayıma geçilirken Real Madrid cephesinde büyük bir şok yaşanıyor. Sakatlığı bulunan Karim Benzema'nın son idmana çıkmaması, Madrid temsilcisinde moralleri bozdu.

İspanyol basınında yer alan haberlere göre Mallorca maçında sakatlanan Fransız futbolcu, antrenmana çıkmadığı için Barcelona'ya karşı oynanacak kritik mücadelede forma giyemeyecek. Madrid'de ayrıca Mendy'nin de sakatlığının bulunduğu bildirildi.

34 yaşındaki golcü bu sezon Real Madrid'in skor yükünü omuzlamış durumda. Sezon başından bu yana 34 karşılaşmada görev alan Benzema 32 gol atarken 13 de asist yapmıştı.

Bu maç öncesi Barcelona, 51 puanla ligde 3. sırada yer alırken ev sahibi Real Madrid ise 66 puanla lider...

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