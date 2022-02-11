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Sevilla - Elche maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? | İspanya La Liga

İspanya La Liga'nın 24. haftasında Sevilla, sahasında Elche ile kozlarını paylaşacak. İki takım da kazanarak 3 puanın sahibi olmak istiyor. Peki, Sevilla - Elche maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte Sevilla - Elche maçına dair tüm bilgiler...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 11 Şubat 2022 Cuma 10:37
Sevilla - Elche maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? | İspanya La Liga

İspanya La Liga'nın 24. haftasında Sevilla, sahasında Elche ile kozlarını paylaşacak. İki takım da kazanarak 3 puanın sahibi olmak istiyor. Peki, Sevilla - Elche maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

SEVİLLA - ELCHE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Sevilla - Elche maçı bugün saat 23:00'te başlayacak ve Smart Spor HD, CBC Sport, Spor Smart, S Sport Plus kanallarından canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Sevilla: Bounou; Corona, Kounde, Carlos, Acuna; Rakitic, Fernando, Jordan; Ocampos, En-Nesyri, Martial

Elche: Badia; Palacios, Verdu, Bigas, Mojica; Morente, Mascarell, Gumbau, Fidel; Milla, Boye

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