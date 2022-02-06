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Real Madrid - Granada maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Real Madrid sahasında Granada ile karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Real Madrid - Granada maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 06 Şubat 2022 Pazar 16:46 Güncelleme Tarihi: 06 Şubat 2022 Pazar 16:47
Real Madrid - Granada maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

İspanya La Liga'nın 23. haftasında Real Madrid ile Granada kozlarını paylaşacak. Eflatun-beyazlıların en golcü iki oyuncusu Benzema ve Vinicius Jr. bu maçta forma giyemeyecek. İşte Real Madrid - Granada maçına dair tüm merak edilenler...

REAL MADRID GRANADA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

R. Madrid: Courtois; Carvajal, Militao, Nacho, Alaba; Modric, Casemiro, Kroos; Asensio, Rodrygo, Jovic.

Granada: Maximiano; Diaz, Sanchez, Torrente, Neva; Collado, Milla, Gonalons, Puertas; Molina, Suarez.

REAL MADRID - GRANADA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK

📺 La Liga'da alt ve üst sıraları yakından ilgilendirecek Real Madrid - Granada maçı saat 23.00'te başlayacak. Santiago Bernabeu'da oynanacak ve hakem Mateu Lahoz'un yöneteceği karşılaşma, S Sports'tan canlı yayınlanacak.

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