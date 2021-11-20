Real Madrid çıldırdı! Mohamed Salah transferi için...

Uzun süredir Liverpol ile sözleşme görüşmelerini sürdüren Mısırlı oyuncu için Real Madrid'in devreye girdiği bildirildi. İspanyol medyasında yer alan haberlere göre, eflatun-beyazlılar, 29 yaşındaki yıldızın yıllık ücretini karşılamaya hazır. Liverpool ile 2023'e kadar sözleşmesi bulunan ve yeni kontrat için görüşen Salah, yıllık 30 milyon euro talep ediyor.



LİVERPOOL DA KARARLI

Real Madrid'in, yıllık 30 milyon euro'luk talebi karşılamaya hazır olduğu ifade edildi. Florentino Perez'in, kurmaylarına bu transferi bitirmek için tam yetki verdiği de bildirildi. Bu gelişmeler üzerine Salah'la görüşmeleri hızlandıran Liverpool, 29 yaşındaki yıldızı takımda tutma konusunda kararlı. 2017'de Roma'dan 42 milyon euro'ya transfer edilen Salah, Liverpool'da göz kamaştırdı. İngiliz ekibinde 218 karşılaşmada forma giyen Mısırlı yıldız, 140 gol ve 53 asistlik performansıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.