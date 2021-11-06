BARCELONA HABERLERİ: Ve ortaya çıktı! İşte Xavi'nin transfer listesindeki 6 yıldız

Barcelona'da kulübün efsanesi Xavi, Katalan ekibine teknik direktör olarak geri döndü. İspanyol basını, Xavi döner dönmez birbirinden çeşitli transfer iddialarını gündeme getirdi ve Barcelona'nın yaklaşık 300 milyon euro'luk harcama yapacağını açıkladı. İşte Xavi'nin Barcelona'daki transfer listesi...

ERLING HAALAND

İspanyol basını; Xavi'nin Haaland'ı kadroda görmeyi çok istediğini yazdı. Barcelona'nın ana hedefi olarak gösterilen Erling Haaland için menajer Raiola ile iyi ilişkilerini kullanacak olan başkan Laporta'nın Xavi'nin bu isteğini gerçekleştireceği belirtildi.

DANI OLMO

Xavi'nin bir diğer isteği ise Leipzig'de forma giyen Dani Olmo. 23 yaşındaki futbolcunun da altyapısında yetiştiği Barcelona'ya dönmek istediği ve ocak ayında kiralık olarak gelebileceği yazıldı.

PAUL POGBA

Manchester United ile sözleşmesini yenilemeyeceği aktarılan Pogba için ise görüşmelerin başladığı ancak henüz bir anlaşmaya varılmadığı ifade edildi. Pogba için Real Madrid, PSG ve Juventus'un da devrede olduğu yazıldı.

JULES KOUNDE

Xavi, Barcelona yetkililerine savunmaya Jules Kounde'nin alınması gerektiğini dile getirdi. Ancak haberde; Sevilla'nın oyuncuyu 80 milyon euro'dan aşağı bir fiyata bırakmayacağı ve anlaşmanın çok zor olduğu ifade edildi.

STERLING VE CAVANI...

Xavi, son olarak Manchester City'de forma giyen ve ayrılmak istediğini belirten Raheem Sterling ile Manchester United'ın santrforu Edinson Cavani'yi kadrosunda görmek istediğini yönetime söyledi. Bu talebin ardından Barcelona yetkilileri Manchester'a uçtu ve iki kulüple de transfer görüşmelerine başladı.