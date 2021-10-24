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Barcelona - Real Madrid (El Clasico) maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

İspanya La Liga'nın 10. haftasında El Clasico heyecanı yaşanıyor. Barcelona, sahasında Real Madrid ile kozlarını paylaşacak. Karşılaşma öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Barcelona - Real Madrid (El Clasico) maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ekim 2021 Pazar 11:51 Güncelleme Tarihi: 24 Ekim 2021 Pazar 11:54
Barcelona - Real Madrid (El Clasico) maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

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İspanya La Liga'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 10. hafta maçında Barcelona ile Real Madrid kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Barcelona - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BARCELONA - REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Barcelona - Real Madrid maçı 24 Ekim Pazar günü saat 17:15'de Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.

BARCELONA - REAL MADRID MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Barcelona: Ter Stegen; Roberto, Pique, Garcia, Balde; Gavi, Busquets, De Jong; Dest, Depay, Fati

Real Madrid: Courtois; Nacho, Militao, Alaba, Mendy; Kroos, Casemiro, Modric; Rodrygo, Benzema, Vinicius Jr

BARCELONA - REAL MADRID MAÇI EKSİKLER

Barcelona'nın eksikleri;

Sakatlık: Pedri (diz), Martin Braithwaite (diz), Ousmane Dembele (diz), Ronald Araujo
Şüpheli: Jordi Alba (ayak bileği)

Real Madrid'in eksikleri;

Sakatlık: Dani Ceballos (ayak bileği), Gareth Bale
Şüpheli: Eden Hazard (kas), Dani Carvajal (baldır), Luka Jovic (ayak bileği), Isco (sırt), Karim Benzema (belirtilmemiş)

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