Barcelona - Real Madrid (El Clasico) maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

BARCELONA -REAL MADRID MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN!
İspanya La Liga'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 10. hafta maçında Barcelona ile Real Madrid kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Barcelona - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
BARCELONA - REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Barcelona - Real Madrid maçı 24 Ekim Pazar günü saat 17:15'de Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.
BARCELONA - REAL MADRID MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Barcelona: Ter Stegen; Roberto, Pique, Garcia, Balde; Gavi, Busquets, De Jong; Dest, Depay, Fati
Real Madrid: Courtois; Nacho, Militao, Alaba, Mendy; Kroos, Casemiro, Modric; Rodrygo, Benzema, Vinicius Jr
BARCELONA - REAL MADRID MAÇI EKSİKLER
Barcelona'nın eksikleri;
Sakatlık: Pedri (diz), Martin Braithwaite (diz), Ousmane Dembele (diz), Ronald Araujo
Şüpheli: Jordi Alba (ayak bileği)
Real Madrid'in eksikleri;
Sakatlık: Dani Ceballos (ayak bileği), Gareth Bale
Şüpheli: Eden Hazard (kas), Dani Carvajal (baldır), Luka Jovic (ayak bileği), Isco (sırt), Karim Benzema (belirtilmemiş)