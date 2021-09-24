Son dakika spor haberi: Granada maçında sakatlanan Alexander Sörloth Türkiye maçında oynamayabilir

İspanya La Liga'da Real Sociedad, deplasmanda karşı karşıya geldiği Granada'yı 3-2 yenerek 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu. Karşılaşmada Sociedad forması giyen Norveçli golcü Alexander Sörloth da bir sakatlık geçirdi.

Norveç basınında yer alan haberlere göre yıldız isim, 2022 Dünya Kupası Elemeleri kapsamında 8 Ekim'de oynanacak Türkiye maçını kaçırabilir.

Norveçli gazeteci Simen Stamö-Möller de yaptığı açıklamada, "Sörloth için üzücü, Norveç için de üzücü. Türkiye ile oynamamıza 15 gün kalmıştı. Muhtemelen maçta olamayacak" ifadelerini kullandı.