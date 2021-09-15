Son dakika spor haberi: Yusuf Demir Barcelona tarihine geçti! Messi'den sonra...

Barcelona, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında Bayern Münih'e 3-0 yenilip büyük şok yaşarken, karşılaşmaya damga vuran isimlerden birisi Yusuf Demir oldu.
Katalan ekibinin teknik direktörü Koeman'ın ikinci yarıda oyuna aldığı Türk yıldız tarihe geçti. Takvim'de yer alan habere göre henüz 18 yaşında olan Yusuf Demir, Lionel Messi'nin ardından en genç yaşta Barcelona formasını giyen ikinci yabancı futbolcu oldu.
Messi 17 yaşında Barcelona'da görev yapmış ve rekoru eline geçirmişti. İspanyol devinin sezon başında Rapid Wien'den satın alma opsiyonuyla kiraladığı Yusuf kısa sürede kendini kabul ettirdi.