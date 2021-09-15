Haberler İspanya La Liga Son dakika spor haberi: Yusuf Demir Barcelona tarihine geçti! Messi'den sonra...

Son dakika spor haberi: Yusuf Demir Barcelona tarihine geçti! Messi'den sonra...

Son dakika spor haberleri... UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Alman devi Bayern Münih'i sahasında ağırlayan Barcelona, rakibine 3-0 yenilerek gruplara şok bir başlangıç yaptı. Katalan ekibinde forma giyen Türk asıllı Avusturyalı futbolcu Yusuf Demir, bu karşılaşmada kulüp tarihine geçti. İşte detaylar...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 15 Eylül 2021 Çarşamba 12:04
Son dakika spor haberi: Yusuf Demir Barcelona tarihine geçti! Messi'den sonra...

Barcelona, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında Bayern Münih'e 3-0 yenilip büyük şok yaşarken, karşılaşmaya damga vuran isimlerden birisi Yusuf Demir oldu.

Son dakika spor haberi: Yusuf Demir Barcelona tarihine geçti! Messi'den sonra...

Katalan ekibinin teknik direktörü Koeman'ın ikinci yarıda oyuna aldığı Türk yıldız tarihe geçti. Takvim'de yer alan habere göre henüz 18 yaşında olan Yusuf Demir, Lionel Messi'nin ardından en genç yaşta Barcelona formasını giyen ikinci yabancı futbolcu oldu.

Son dakika spor haberi: Yusuf Demir Barcelona tarihine geçti! Messi'den sonra...

Messi 17 yaşında Barcelona'da görev yapmış ve rekoru eline geçirmişti. İspanyol devinin sezon başında Rapid Wien'den satın alma opsiyonuyla kiraladığı Yusuf kısa sürede kendini kabul ettirdi.

Son dakika spor haberi: Yusuf Demir Barcelona tarihine geçti! Messi'den sonra...

Barcelona'nın sezon sonu bonservisini almaya hazırlandığı genç yıldız, milli takım tercihini Avusturya'dan yana kullanmıştı.

Son dakika spor haberi: Yusuf Demir Barcelona tarihine geçti! Messi'den sonra...

Hücumun her bölgesinde görev yapan Yusuf Demir yüksek tekniği ve etkili sol ayağıyla Lionel Messi'ye benzetiliyor.

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