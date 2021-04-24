Haberler İspanya La Liga Real Madrid Real Betis maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

'da zirveyi yakından ilgilendiren bir karşılaşma oynanacak. Lider 'in 3 puan gerisindeki , evinde 'i konuk edecek. Zidane'ın ekibi mücadeleden mutlak galibiyetle ayrılmak ve Atletico Madrid ile olan puan farkını kapatmak istiyor. Peki, Real Madrid - Real Betis maçı ne zaman? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 24 Nisan 2021 Cumartesi 11:31
Real Madrid Real Betis maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

'da , Estadio Alfredo Di Stefano Stadı'nda 'i konuk edecek. İspanyol devi, güçlü rakibini devirerek lider ile olan puan farkını sonlandırmak istiyor.

REAL MADRID - REAL BETIS MAÇI NE ZAMAN? HANGİ KANALDA?
24 Nisan Cumartesi günü oynanacak Real Madrid - Real Betis maçı saat 22.00'da başlayacak ve Smart Spor'dan naklen ekranlara gelecek.

İki takım arasında daha önce oynanan maçlarda Real Madrid, 63 kez galibiyet sevinci yaşarken Real Betis 26 kez galip geldi. Öte yandan 25 müsabaka beraberlikle sonuçlandı.

SON DAKİKA