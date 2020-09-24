Haberler İspanya La Liga Adı Juventus'la anılan Luis Suarez Atletico Madrid'e transfer oldu

Adı 'la anılan 'e oldu

İtalyan ekibi 'a transferi konuşulan 'nın Uruguaylı golcüsü , futbol dünyasını ters köşe yaptı. Katalan ekibinden yapılan açıklamada, yıldız futbolcunun 'le anlaşmaya vardığı bildirildi. | Son dakika haberleri

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 24 Eylül 2020 Perşembe 09:52
Adı Juventus'la anılan Luis Suarez Atletico Madrid'e transfer oldu

İspanya'nın takımında forma giyen 33 yaşındaki Uruguaylı forvet , 'e oldu. Barcelona Kulübünden yapılan açıklamada, Suarez'in başarıya bağlı olarak değişen toplamda 6 milyon Euro'luk bedel karşılığında Atletico Madrid'e transfer olması için anlaşma sağlandığı bildirildi.

Atletico Madrid Kulübü de sağlık kontrolünün ardından Suarez ile sözleşme imzalanacağını duyurdu.

Son 6 sezondur formasını giydiği Barcelona ile toplamda 4 lig, 4 , 2 , 1 Şampiyonlar Ligi, 1 Avrupa Süper Kupası ve 1 Dünya Kulüpler Kupası kazanan Luis Suarez, 238 maçta 198 gol kaydetti.

Barcelona Kulübü, Suarez'e veda için bugün bir basın toplantısı düzenleyeceğini açıklarken, Uruguaylı futbolcunun cuma günü de Atletico Madrid'de basına tanıtılması öngörülüyor.


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