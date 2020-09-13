 BİZE ULAŞIN
Valencia - Levante maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Son dakika İspa...
Haberler İspanya La Liga Valencia - Levante maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

- Levante maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

'nın ilk haftasında evinde Levante'yi ağırlıyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'ler merak konusu oldu. Peki, Valencia - Levante maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 13 Eylül 2020 Pazar 13:21
Valencia - Levante maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

'nın ilk haftasında heyecan devam ediyor. - Levante zorlu mücadelede karşı karşıya geliyor. Mücadelenin muhtemel 11'i, yayın saati ve kanalı da merak ediliyor. Peki, Valencia - Levante maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

VALENCIA - LEVANTE MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Valencia - Levante maçı 13 Eylül Pazar saat 22:00'da Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.

VALENCIA - LEVANTE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Valencia: Doménech, Gayà, Mangala, Paulista, Wass, Kondogbia, Racic, Guedes, Kang-In, Vallejo, Gómez

Levante: Fernández, Clerc, Duarte, Pier, Miramón, Bardhi, Radoja, Campaña, Frutos, Morales, León