Granada-Real Madrid maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Son dakika İspanya La Liga haberleri - Fotomaç
13 Temmuz 2020, Pazartesi
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- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Granada-Real Madrid maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

'nın 36. haftasında , sahasında 'i konuk ediyor. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Granada-Real Madrid maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'da heyecan devam ediyor. 36. hafta mücadelesinde ile şampiyonluk yolundaki karşı karşıya geliyor. Maç öncesi Granada'da Neyder Lozano, Quini, Álex Martínez ve Maxime Gonalons bu maçta forma giyemeyecek. Real Madrid'de ise Marcelo'nun sakatlığı bulunuyor.

GRANADA-REAL MADRID MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Granada-Real Madrid maçı 23:00'da Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.

  1. 13.07.2020
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