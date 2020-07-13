Granada-Real Madrid maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 36. hafta mücadelesinde Granada ile şampiyonluk yolundaki Real Madrid karşı karşıya geliyor. Maç öncesi Granada'da Neyder Lozano, Quini, Álex Martínez ve Maxime Gonalons bu maçta forma giyemeyecek. Real Madrid'de ise Marcelo'nun sakatlığı bulunuyor.

GRANADA-REAL MADRID MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Granada-Real Madrid maçı 23:00'da Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.