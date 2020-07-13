Granada-Real Madrid maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
İspanya La Liga'nın 36. haftasında Granada, sahasında Real Madrid'i konuk ediyor. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Granada-Real Madrid maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 36. hafta mücadelesinde Granada ile şampiyonluk yolundaki Real Madrid karşı karşıya geliyor. Maç öncesi Granada'da Neyder Lozano, Quini, Álex Martínez ve Maxime Gonalons bu maçta forma giyemeyecek. Real Madrid'de ise Marcelo'nun sakatlığı bulunuyor.
GRANADA-REAL MADRID MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Granada-Real Madrid maçı 23:00'da Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.
- 13.07.2020
- Radamel Falcao Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Yapılan transfer teklifi ortaya çıktı
- Villarreal-Real Sociedad maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Deportivo Alaves-Getafe maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Wesley Sneijder futbola Utrecht ile dönmeye hazırlanıyor!
- Jürgen Klopp 2024 yılında Liverpool'dan ayrılacağını açıkladı!
- Fatih Terim üstünü çizdi! Kadroda düşünülmüyor
- Fenerbahçe'nin yeni transferinin forma numarası belli oldu!
- Galatasaray taraftarından Fatih Terim değerlendirmesi! Ankaragücü maçı sonrası...
- Fenerbahçeli taraftarlar isyan etti! "Ömer Faruk'a bilerek pas atmıyor"
- Mert Hakan gerginliğini açıkladı! "Tolgay Arslan ondan hesap sordu ve transfer..."
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Granada-Real Madrid maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.