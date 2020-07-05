İspanya La Liga'nın 34. haftasında Espanyol evinde Leganes'i ağırladı. Tehlike bölgesinde yer alan ve mutlak 3 puana ihtiyaç duyan Leganes sahadan 1-0 galip ayrıldı.
İspanya La Liga'nın 34. haftasında Espanyol sahasında Leganes'i konuk etti. İlk yarısı 0-0 sona eren mücadeledeki tek gol 53. dakikada J Silva'dan geldi. Espanyol'da J. Calleri 88. dakikada 2. sarı karttan oyun dışı kaldı ve takımını 10 kişi bıraktı.
- 05.07.2020
- Güncelleme: 05.07.2020 20:53
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Espanyol 0-1 Leganes | MAÇ SONUCU haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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