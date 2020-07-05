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05 Temmuz 2020, Pazar
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0-1 | MAÇ SONUCU

Espanyol 0-1 Leganes | MAÇ SONUCU

'nın 34. haftasında evinde 'i ağırladı. Tehlike bölgesinde yer alan ve mutlak 3 puana ihtiyaç duyan Leganes sahadan 1-0 galip ayrıldı.

'nın 34. haftasında sahasında 'i konuk etti. İlk yarısı 0-0 sona eren mücadeledeki tek gol 53. dakikada J Silva'dan geldi. Espanyol'da J. Calleri 88. dakikada 2. sarı karttan oyun dışı kaldı ve takımını 10 kişi bıraktı.

  1. 05.07.2020
  2. Güncelleme: 05.07.2020 20:53
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