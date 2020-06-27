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27 Haziran 2020, Cumartesi
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Deportivo'ya hayat verdi!

Emre Çolak Deportivo'ya hayat verdi!

2. Futbol Ligi'nde  , sahasında Ponferradina'yı ağırladı. uzatma dakikalarında attığı golle takımını 2-1 öne geçirerek 3 puanı getiren isim oldu.

Teknik direktör Fernando Vazquez'in kararıyla hafta içinde takımdan ayrı çalışan ancak sakatlanan bir futbolcunun yerine kadroya alınan 29 yaşındaki , mavi-beyazlı ekibe üç puanı getiren isim oldu.

İlk yarısı golsüz sona eren mücadelede ev sahibi ekip, 59. dakikada Alex Aizpuru Aizbitarte'nin golüyle geriye düştü.

90+2. dakikada Pablo Trigueros Estrada'nın kendi kalesine attığı golle beraberliği yakalayan , ikinci yarıda oyuna giren Emre Çolak'ın 90+5. dakikadaki golüyle galibiyete uzandı.

Deportivo La Coruna, bu galibiyetin ardından puanını 44'e çıkarırken, Ponferradina 48 puanda kaldı.

  1. 27.06.2020
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