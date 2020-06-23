Barcelona - Athletic Bilbao maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

La Liga'nın 31. haftasında Barcelona, Athletic Bilbao'yu konuk ediyor. Barcelona bu maç öncesinde 65 puanla ikinci sırada yer alıyor. 10. sıradaki Athletic Bilbao'nun ise 42 puanı bulunuyor. İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan mücadeleyi Athletic Bilbao 1-0 kazanmıştı.

BARCELONA-ATHLETIC BILBAO MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Barcelona'da sakatlıkları bulunan Ousmane Dembele, Sergi Roberto ve Frenkie De Jong'un ve cezalı Sergio Busquets karşılaşmada forma giyemeyecek. Athletic Bilbao'da tek eksik sarı kart cezalısı Yuri Berchiche.

Barcelona: Ter Stegen, Semedo, Pique, Lenglet, Alba, Busquets, Rakitic, Arthur, Griezmann, Suarez, Messi

Athletic Bilbao: Simon, Capa, Nunez, Martinez, Balenziaga, Lopez, Dani Garcia, Raul Garcia, Muniain, Cordoba, Williams

BARCELONA-ATHLETIC BILBAO MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Barcelona - Athletic Bilbao maçı bu akşam saat 23:00'da Spor Smart'tan canlı yayınlanacak.