Barcelona - Athletic Bilbao maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
La Liga'nın 31. haftasında Barcelona evinde Athletic Bilbao'yu ağırlıyor. Liderliği Real Madrid'e kaptıran katalan ekibi bu akşam mutlak 3 puan için sahaya çıkacak. Frenkie De Jong, Dembele gibi oyunculardan mahrum olan Barcelona'da Sergio Busquets cezalı olduğu için maçta oynayamayacak. Peki, Barcelona - Athletic Bilbao maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
La Liga'nın 31. haftasında Barcelona, Athletic Bilbao'yu konuk ediyor. Barcelona bu maç öncesinde 65 puanla ikinci sırada yer alıyor. 10. sıradaki Athletic Bilbao'nun ise 42 puanı bulunuyor. İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan mücadeleyi Athletic Bilbao 1-0 kazanmıştı.
BARCELONA-ATHLETIC BILBAO MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Barcelona'da sakatlıkları bulunan Ousmane Dembele, Sergi Roberto ve Frenkie De Jong'un ve cezalı Sergio Busquets karşılaşmada forma giyemeyecek. Athletic Bilbao'da tek eksik sarı kart cezalısı Yuri Berchiche.
Barcelona: Ter Stegen, Semedo, Pique, Lenglet, Alba, Busquets, Rakitic, Arthur, Griezmann, Suarez, Messi
Athletic Bilbao: Simon, Capa, Nunez, Martinez, Balenziaga, Lopez, Dani Garcia, Raul Garcia, Muniain, Cordoba, Williams
BARCELONA-ATHLETIC BILBAO MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Barcelona - Athletic Bilbao maçı bu akşam saat 23:00'da Spor Smart'tan canlı yayınlanacak.
- 23.06.2020
- Güncelleme: 23.06.2020 13:39
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Barcelona - Athletic Bilbao maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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