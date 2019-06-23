Jose Antonio Reyes'in oğlu resmen Real Madrid'de! Transfer haberleri...
Son olarak İspanya 2. Ligi’nde Extremadura forması giyen ve geçtiğimiz günlerde trafik kazasında hayatını kaybeden Jose Antonio Reyes’in oğluna Real Madrid kapılarını açtı. Leganes alt yapısında forma giyen 11 yaşındaki Reyes Lopez, gelecek sezon Real Madrid akademisine katılacak.
Real Madrid, geçtiğimiz haftalarda geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren Jose Antonio Reyes'in Leganes altyapısında forma giyen 11 yaşındaki oğlu Jose Reyes Lopez'i transfer etti.
Reyes'in ölümü sonrasında Real Madrid Başkanı Florentino Perez, Reyes'in oğluna 18 yaşına kadar bakacaklarını açıkladı.? Madrid formasıyla La Liga şampiyonluğu yaşayan Reyes, Arsenal'dan 1 sezonluğuna kiralanmıştı ve Londra ekibi tarafından Madrid'e gönderilmişti.
İspanyol basını, Reyes'in ilk evliliğinden olay ancak sonrasında ayrıldığı eski eşiyle kalan oğlu Reyes Lopez'i sık sık ziyaret ettiğini yazdı. Jose Antonio Reyes son olarak Noelia López ile evliydi Noelia ve Triana isimlerinde iki kız çocuğu bulunuyordu.
35 yaşında hayata gözlerini yuman Reyes, kariyerinde Arsenal, Atletico Madrid, Benfica, Sevilla ve 1 sezon kiralık olarak Real Madrid formaları giydi.
- 23.06.2019
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Toplam 2
Yorum
hasan karamalığolu Q7 Gitmeli
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Taraftar kızdı Galatasaray Adem Büyük transferini askıya aldı
Toplam 1
Yorum
CÜNEYT DENİZ TÜRÜNÇE 5 MİLYON VERMEK YERİNE ADEMİ BEDAVAYA ALMAK DAHA KARLI ADEM DENİZDEN 2 GÖMLEK ÜSTÜN
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Fırtına golcü Moukandjo
Toplam 1
Yorum
ALPASLAN PEKİN BU ADAM BİZE İLAÇ OLUR AMA ALMAMIZ ÇOK ZOR ZİRA BU ADAMI BİZE BIRAKMAZLAR BİZİ GİBİ ÇOKTA TALİBİ RODALLEGADAN 5 GÖMLEK DAHA İYİ.
Jose Antonio Reyes'in oğlu resmen Real Madrid'de! Transfer haberleri... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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