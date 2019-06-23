Jose Antonio Reyes'in oğlu resmen Real Madrid'de! Transfer haberleri...

Real Madrid, geçtiğimiz haftalarda geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren Jose Antonio Reyes'in Leganes altyapısında forma giyen 11 yaşındaki oğlu Jose Reyes Lopez'i transfer etti.

Reyes'in ölümü sonrasında Real Madrid Başkanı Florentino Perez, Reyes'in oğluna 18 yaşına kadar bakacaklarını açıkladı.? Madrid formasıyla La Liga şampiyonluğu yaşayan Reyes, Arsenal'dan 1 sezonluğuna kiralanmıştı ve Londra ekibi tarafından Madrid'e gönderilmişti.

İspanyol basını, Reyes'in ilk evliliğinden olay ancak sonrasında ayrıldığı eski eşiyle kalan oğlu Reyes Lopez'i sık sık ziyaret ettiğini yazdı. Jose Antonio Reyes son olarak Noelia López ile evliydi Noelia ve Triana isimlerinde iki kız çocuğu bulunuyordu.

35 yaşında hayata gözlerini yuman Reyes, kariyerinde Arsenal, Atletico Madrid, Benfica, Sevilla ve 1 sezon kiralık olarak Real Madrid formaları giydi.