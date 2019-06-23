Jose Antonio Reyes'in oğlu resmen Real Madrid'de! Transfer haberleri... - Son dakika İspanya La Liga haberleri - Fotomaç
23 Haziran 2019, Pazar
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'in oğlu resmen 'de! haberleri...

Jose Antonio Reyes'in oğlu resmen Real Madrid'de! Transfer haberleri...

Son olarak 2. Ligi’nde Extremadura forması giyen ve geçtiğimiz günlerde trafik kazasında hayatını kaybeden ’in oğluna kapılarını açtı. Leganes alt yapısında forma giyen 11 yaşındaki , gelecek sezon Real Madrid akademisine katılacak.

, geçtiğimiz haftalarda geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren Jose Antonio Reyes'in Leganes altyapısında forma giyen 11 yaşındaki oğlu Jose 'i etti.

Reyes'in ölümü sonrasında Real Madrid Başkanı , Reyes'in oğluna 18 yaşına kadar bakacaklarını açıkladı.? Madrid formasıyla şampiyonluğu yaşayan Reyes, Arsenal'dan 1 sezonluğuna kiralanmıştı ve Londra ekibi tarafından Madrid'e gönderilmişti.

İspanyol basını, Reyes'in ilk evliliğinden olay ancak sonrasında ayrıldığı eski eşiyle kalan oğlu Reyes Lopez'i sık sık ziyaret ettiğini yazdı. son olarak Noelia López ile evliydi Noelia ve Triana isimlerinde iki kız çocuğu bulunuyordu.

35 yaşında hayata gözlerini yuman Reyes, kariyerinde Arsenal, Atletico Madrid, Benfica, Sevilla ve 1 sezon kiralık olarak Real Madrid formaları giydi.

  1. 23.06.2019
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