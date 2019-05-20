Real Madrid Kroos'un sözleşmesini yeniledi
İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Real Madrid, orta saha oyuncusu Toni Kroos'un sözleşmesini 2023'ün haziran ayına kadar uzattı.
İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Real Madrid, orta saha oyuncusu Toni Kroos'un sözleşmesini 2023'ün haziran ayına kadar uzattı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 29 yaşındaki Alman milli futbolcunun kontratı, 2022-2023 sezonu sonuna kadar yenilendi.
Real Madrid'in 2014 yazında Bayern Münih'ten transfer ettiği Kroos, 233 maçta 13 gol attı.
Kroos, eflatun-beyazlı formayla 3 UEFA Şampiyonlar Ligi, 4 FIFA Kulüp Dünya Kupası, 3 UEFA Süper Kupası, bir La Liga ve bir İspanya Süper Kupası şampiyonluğu yaşadı.
- 20.05.2019
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Galatasaray 22. kez şampiyon! Galatasaray 2-1 Başakşehir (MAÇ SONUCU MAÇ ÖZETİ)
Toplam 2
Yorum
BU GS CAMİASINA VE SİZE BU GÜNÜN SİZİN GÜNÜNÜZ OLSUN İSTİYORSANIZ, HER ŞEY SİZİN ELİNİZDE GS LILAR. BURADAN ŞAMPİYON ÇIKMAK VAR AMA TERSİNİ BİR DÜŞÜNÜN. AYIP OLMAZ
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Altınordu'nun acı kaderi
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Yorum
Vatandaş Asansör takım olmaktansa çıkmamak, zamanını beklemek iyidir. 4/5 mantığı budur.
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Fenerbahçe'de BB Erzurum maçı öncesi 2 isim kadroda yok!
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Yorum
kartal Ferdi kadıogluna çok güveniyorum,ama hoca görebilecek mi.Ersun hocanın bu takımı ilk dörde sokmasını sanmıyorum.
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