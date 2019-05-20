Real Madrid Kroos'un sözleşmesini yeniledi
20 Mayıs 2019, Pazartesi
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Kroos'un sözleşmesini yeniledi

Real Madrid Kroos'un sözleşmesini yeniledi

() takımlarından , orta saha oyuncusu 'un sözleşmesini 2023'ün haziran ayına kadar uzattı.

() takımlarından , orta saha oyuncusu 'un sözleşmesini 2023'ün haziran ayına kadar uzattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 29 yaşındaki Alman milli futbolcunun kontratı, 2022-2023 sezonu sonuna kadar yenilendi.

Real Madrid'in 2014 yazında 'ten transfer ettiği Kroos, 233 maçta 13 gol attı.

Kroos, eflatun-beyazlı formayla 3 Şampiyonlar Ligi, 4 Kulüp , 3 UEFA Süper Kupası, bir La Liga ve bir şampiyonluğu yaşadı.

  1. 20.05.2019
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