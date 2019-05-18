Werder Bremen'in deneyimli kaptanı Max Kruse yuvadan ayrılıyor

Bundesliga ekiplerinden SV Werder Bremen'in tecrübeli kaptanı Max Kruse'nin (31) sezon sonunda takımdan ayrılacağı açıklandı.



Werder Bremen'in resmi İnternet sitesinden "Teşekkürler Max" başlığıyla yaptığı açıklamada, "3 yıldır yeşil beyazlı formayı giyen Max Kruse, sezon sonunda takımdan ayrılıyor. Bremen, Max Kruse'den yoksun olarak 2019/2020 sezonuna girecek" denildi.



Tecrübeli oyuncunun bu kararını ise Alman kulübün müdürü Frank Baumann açıkladı.



"AYRILMAMASI YÖNÜNDE KENDİSİYLE ÇOK KONUŞTUK"

Max Kruse'nin ayrılma kararı ile ilgili konuşan Frank Baumann'ın, "Biz her zaman Max ile çalışmak istediğimizi üstüne basa basa kendisine söyledik. Ama 3 yıl sonra, başka bir yerde futbol yaşamını sürdürme kararı verdi, biz de buna anlayış göstermek durumundayız. Artık kulüp olarak gelecek sezonu planlamamız gerekiyor. İyi bir kadro kuracağımıza inanıyoruz. Max'a, Werder formasıyla yaptığı hizmetlerden ötürü teşekkür ediyoruz. Takıma iyi bir yüz verip, takımın gelişmesine katkı sundu" dedi.

Werder Bremen Teknik Direktörü Florian Kohfeldt de oyuncusu için, "Max çok iyi bir futbolcu. Geçen 3 yıl boyunca, örnek bir oyuncu oldu. Kendisi oldukça güven duyduğum bir isim. Aramızda güven duygusu ve oyuncu-teknik adam ilişkisinden daha fazlası vardı. Max'a, iyi bir gelecek diliyorum, teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.



Sezon sonunda 3 yıl formasını giydiği Werder Bremen'e veda etmeye hazırlanan tecrübeli orta saha ve forvet oyuncusu Max Kruse ise, "Kaptan olarak büyük zevkle, sevinçle 3 yıl geçirdim, benim için kıymetli bir hatıra olarak kalacak" şeklinde konuştu.



Max Kruse, 2016 yılından VFL Wolfsburg'dan Werder Bremen'e transfer olmuştu. Tecrübeli oyuncu, Werder formasıyla 84 Bundesliga maçında sahaya çıktı ve 32 gole de imzasını attı. Max Kruse, 9 Almanya Kupası maçında da, 3 gol atma başarısı gösterdi.



31 yaşındaki tecrübeli oyuncu Max Kruse'nin, Werder Bremen'den ayrıldıktan sonra hangi formayı giyeceği hakkında ise açıklama yapılmadı.