Messi 400'ler kulübünde – Fotomaç – 13 Ocak 2019
13 Ocak 2019, Pazar
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Messi 400'ler kulübünde

Messi 400'ler kulübünde

1. 'nin () 19. haftasında , sahasında oynadığı maçta Eibar'ı 3-0 yendi.

1. 'nin () 19. haftasında , sahasında oynadığı maçta Eibar'ı 3-0 yendi.

La Liga'da lider olan Barcelona, alt sıralardaki Eibar'ı yıldız futbolcuları (2) ve 'nin golleriyle geçti. Maçın yıldızı olan Uruguaylı futbolcu Luis Suarez iki gol (Dk. 19 ve Dk. 59) ve bir asist ile oynadı. Katalan ekibinin takım kaptanı Messi ise 53. dakikada attığı golle, Barcelona formasıyla La Liga'daki 400. golünü kaydetti.

2004-2005 sezonundan bu yana bordo-mavili formayı giyen 31 yaşındaki Messi, La Liga'da toplam 435 maçta 400 gole ulaştı. Arjantinli futbolcu, La Liga tarihinin en fazla gol atan futbolcusu olarak ilk sırada bulunurken, onu şu anda 'da forması giyen (292 maçta 311 gol) takip ediyor.

Barcelona formasıyla sahaya çıktığı tüm resmi maçlarda toplam 575 gol ve 224 asist ile oynayan Messi, bir sonraki karşılaşmada Katalan ekibiyle 800. maçına çıkacak. La Liga'da 17 gol ile gol krallığı yarışında ilk sırada bulunan Messi, Avrupa'nın önemli liglerinde de (, İtalya, , ) en fazla gol atan futbolcu olarak öne çıkıyor.

Öte yandan Barcelona aldığı galibiyetle puanını 43'e çıkararak, en yakın rakibi 'in 5 puan önünde liderliğini sürdürdü.



Kaynak: AA
  1. 14.1.2019 01:42
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