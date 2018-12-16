Barcelona Levante'yi deplasmanda farklı yendi
İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 16. haftasında Barcelona, deplasmanda Levante'yi 5-0 yendi.
Barcelona'nın gollerini Luis Suarez (Dk.35), Lionel Messi (Dk.43, Dk.47, Dk.60) ve Gerard Pique (Dk.88) attı. Maçın yıldızı olan Messi, hat-trick yapmanın yanı sıra Barcelona'nın attığı diğer iki golün de asistini verdi.
Levante'de Erick Cabaco 76. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Aldığı galibiyetle puanını 34'e çıkartan Barcelona, liderliğini sürdürürken en yakındaki rakipleri Sevilla ve Atletico Madrid ile arasındaki 3 puanlık farkı korudu. 4. sıradaki Real Madrid ile lider Barcelona arasındaki fark ise 5'te kaldı.
Öte yandan Levante karşısında hat-trick yapan Arjantinli futbolcu Messi, La Liga'da 14 golle gol krallığı yarışında ilk sıraya yükseldi. La Liga'da gol krallığında Messi'nin arkasından 11'er golle Luis Suarez ve Christhian Stuani (Girona) geliyor. Messi bu sezon gol kralı olursa, Telmo Zarra'ya (1945, 1946, 1947, 1950, 1951, 1953) ait olan 6 kez La Liga'da gol kralı olma rekorunu egale edecek.
- 17.12.2018 01:27
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Beşiktaş Avrupa'da tarihi rekorlardan hüzne döndü
Toplam 1
Yorum
Yazıklar olsun Bunu takımda değil işin başındaki kişilerde aramalı takım bu, bu hale kim getirdi o kişiye sorulmalı Dolarlara Forma giydirildi akibet bu
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Pepe'de ayrılık vakti!
Toplam 3
Yorum
Hadi güle güle Yaptıklarına nadim olup birgün ağlayacak bugünlerini unutma
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Final oynardık
Toplam 5
Yorum
Finalmiş hadi canım Finali bırak 66 bile oynayamazsın Hanği takımla Final evvela savunmayı öğrenin
Barcelona Levante'yi deplasmanda farklı yendi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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