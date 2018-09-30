Barcelona'da kötü gidişat sürüyor
İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) Barcelona, konuk ettiği Athletic Bilbao ile 1-1 berabere kaldı.
İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) Barcelona, konuk ettiği Athletic Bilbao ile 1-1 berabere kaldı.
La Liga'da 7. hafta mücadelesinde Barcelona, Camp Nou Stadı'nda Athletic Bilbao'yu konuk etti.
Karşılaşmaya iyi başlayan Athletic Bilbao, 41'inci dakikada Oscar de Marcos'un golüyle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
İkinci yarıda daha atak bir oyun sergileyen Barcelona, 84. dakikada Munir El Haddadi'nin ağları sarsmasıyla skoru 1-1'e getirdi ve mücadele, bu skorla sona erdi.
Maça yedek kulübesinde başlayan Barcelona'nın yıldız oyuncusu Lionel Messi, 55. dakikada Arturo Vidal'ın yerine oyuna dahil oldu ve takımının tek golünün asistini yaptı. Girona ile 2-2 berabere kalan ve Leganes'e 2-1 kaybeden Katalan temsilcisi, son 3 lig maçında sadece 2 puan toplayabildi.
Bu sonucun ardından Barcelona, ligde 14 puan ve maç fazlasıyla liderliğini sürdürdü. Athletic Bilbao ise 7 puanla 14'üncü sırada kaldı.
- 29.9.2018 22:06
- Güncelleme: 30.9.2018 02:10
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Galatasaray'ın Porto 11'i belli oldu!
Toplam 1
Yorum
tpc Selçuk oynasın SELÇUUUK!! Belhanda hayalet gibi gezicek sahada yine!
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Galatasaray - BB Erzurumspor | ÖZET
Toplam 1
Yorum
ŞEMSİ madem santraforun yok, al sana maıcon. her maçta kafayla, frikikten gol atıyor.
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Maicon golle döndü!
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Yorum
Yasama Serdar Aziz dün çok güzel oynadı. Tek hatası Maiconun kestiği gol pozisyonu öncesi rakibini kaçırmasıydı. Onun dışında mükemmeldi.
Barcelona'da kötü gidişat sürüyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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