Barcelona ilk yenilgisini aldı – Fotomaç – 27 Eylül 2018
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    27 Eylül 2018, Perşembe
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    ilk yenilgisini aldı

    Barcelona ilk yenilgisini aldı

    1. 'nde () , deplasmanda Leganes'e 2-1 mağlup oldu.

    1. 'nde () , deplasmanda Leganes'e 2-1 mağlup oldu.

    La Liga'nın 6. hafta mücadelesinde Leganes, Butarque Belediyesi Stadı'nda Barcelona'yı konuk etti.

    Karşılaşmanın 12. dakikasında Philippe Coutinho'nun golüyle 1-0 öne geçen Barcelona, ilk yarıyı bu skorla önde kapadı.

    İkinci yarıya hızlı başlayan Leganes, 52. dakikada Nabil El Zhar ve 53. dakikada Oscar Rodriguez'in ağları sarsmasıyla 2-1 öne geçti. Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve mücadele, Leganes'in 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

    Ligde ilk yenilgisini alan Barcelona, 13 puan ve maç fazlasıyla liderliğini sürdürdü. Ligdeki ilk galibiyetini alan Leganes ise 4 puanla 17'nci sıraya yükseldi.

    1. 26.9.2018 23:26
    2. Güncelleme: 27.9.2018 02:00
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