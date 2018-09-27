Barcelona ilk yenilgisini aldı
İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) Barcelona, deplasmanda Leganes'e 2-1 mağlup oldu.
İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) Barcelona, deplasmanda Leganes'e 2-1 mağlup oldu.
La Liga'nın 6. hafta mücadelesinde Leganes, Butarque Belediyesi Stadı'nda Barcelona'yı konuk etti.
Karşılaşmanın 12. dakikasında Philippe Coutinho'nun golüyle 1-0 öne geçen Barcelona, ilk yarıyı bu skorla önde kapadı.
İkinci yarıya hızlı başlayan Leganes, 52. dakikada Nabil El Zhar ve 53. dakikada Oscar Rodriguez'in ağları sarsmasıyla 2-1 öne geçti. Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve mücadele, Leganes'in 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.
Ligde ilk yenilgisini alan Barcelona, 13 puan ve maç fazlasıyla liderliğini sürdürdü. Ligdeki ilk galibiyetini alan Leganes ise 4 puanla 17'nci sıraya yükseldi.
- 26.9.2018 23:26
- Güncelleme: 27.9.2018 02:00
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Beşiktaş cephesinden Ali Koç’a yanıt: "Bu nasıl ezme?"
Toplam 31
Yorum
FB 14 senedir istatistik çıkartıyorsunuz da ne oluyor sonuç aynı :)
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Hücum ve savunma uyarısı
Toplam 1
Yorum
1461 Trabzon Hocam, bizim gençlere, orta sahadan topu alıp rakip kaleye gol yaptığın videoları gösterde, kendilerine sizi örnek alsınlar.
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‘Nasıl motive olacak?’
Toplam 13
Yorum
Bence Umut Nayir yada Pektemek Bile daha iyi oynardi ! Sahte Forvetle oynadik !
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