Barcelona Girona'dan puanı zor kurtardı
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    24 Eylül 2018, Pazartesi
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    Girona'dan puanı zor kurtardı

    Barcelona Girona'dan puanı zor kurtardı

    'nde () , sahasında Girona ile 2-2 berabere kalarak bu sezon ilk kez puan kaybetti.

    La Liga'nın 5. haftasında Barcelona, 'da Girona'yı konuk etti.

    Karşılaşmanın 19. dakikasında 'nin golüyle 1-0 öne geçen Barcelona'da Clement Lenglet, 35. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

    Rakibine 45 ve 51. dakikalarda Christian Stuani'nin attığı gollerle cevap veren Girona, 2-1'lik üstünlük yakaladı.

    Barcelona, mücadelenin 63. dakikasında Gerard Pique'nin bulduğu golle durumu 2-2 yaptı ve karşılaşma bu skorla sona erdi.

    Ligde ilk kez puan kaybeden Barcelona, 13 puan ve averajla Real Madrid'in önünde liderlikte yer aldı. Girona ise 8 puanla 6. sıraya çıktı.

    1. 24.9.2018 08:34
    2. Güncelleme: 24.9.2018 08:35
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