Barcelona Girona'dan puanı zor kurtardı
İspanya Birinci Futbol Ligi'nde (La Liga) Barcelona, sahasında Girona ile 2-2 berabere kalarak bu sezon ilk kez puan kaybetti.
La Liga'nın 5. haftasında Barcelona, Camp Nou'da Girona'yı konuk etti.
Karşılaşmanın 19. dakikasında Lionel Messi'nin golüyle 1-0 öne geçen Barcelona'da Clement Lenglet, 35. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Rakibine 45 ve 51. dakikalarda Christian Stuani'nin attığı gollerle cevap veren Girona, 2-1'lik üstünlük yakaladı.
Barcelona, mücadelenin 63. dakikasında Gerard Pique'nin bulduğu golle durumu 2-2 yaptı ve karşılaşma bu skorla sona erdi.
Ligde ilk kez puan kaybeden Barcelona, 13 puan ve averajla Real Madrid'in önünde liderlikte yer aldı. Girona ise 8 puanla 6. sıraya çıktı.
- 24.9.2018 08:34
- Güncelleme: 24.9.2018 08:35
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Ünal Karaman: "Gerekeni yapacağız"
Toplam 1
Yorum
tuncay72 ilk haftadan beri yanlislarimizi gördük düzelttik düzeltecez.gec bu ucuz hikayeleri yav.sen trabzonspora 4 beden kücük gelirsin unal
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Yusuf Kasımpaşa’da yok
Toplam 4
Yorum
Birol Aman çok lazımdı yusuf --oynatmayın ağır çekimde oynuyo zaten
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Criscito imzadan döndü
Toplam 1
Yorum
Bingo Bongo Evet, net olarak gorunuyor ki 3 cm ofsayt. Belli ki VAR'in basina GS'lileri doldurmuslar.
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