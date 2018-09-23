Luka Modric’e 8 ay hapis cezası
Real Madrid'in Hırvat yıldızı Luka Modric için vergi kaçakçılığı suçlamasıyla 8 ay hapis cezası istendi. Modric'in 870 bin 728 Euro tutarında Kamu Hazinesi'ne karşı iki mali suç işlediği tespit edildi.
Rusya'da yapılan FIFA Dünya Kupası'nda altın top ödülünü kazanan Hırvat yıldız Luka Modric için vergi kaçakçılığı suçlamasıyla 8 ay hapis cezası istendi. İspanya'nın El Mundo Gazetesi'nin iddiasına göre Modric'in 870 bin 728 Euro tutarında Kamu Hazinesi'ne karşı iki mali suç işlediği tespit edildi.
Yine aynı gazetenin iddiasına göre Modric, cezaevine girmemek için savcılıkla bir anlaşma imzalayacak. Zaten 2 yıldan az hapis cezası aldığı için İspanya yasalarına göre hapis yatmak zorunda da değil. Yine de yapacağı anlaşmayla pek çok yükümlülüğü kabul edecek.
Maliye Bakanlığı ile imzalanacak anlaşmaya göre suçlandığı rakamın üzerinden yüzde 40'ına kadarını para cezası ödeyecek. Yani 348 bin 291 Euro. Hapis cezası yerine, diğer futbolcuların yaptığı gibi günlük 250 euro ceza ödemeyi kabul edecek.
- 23.9.2018 14:16
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Onur Kıvrak: ‘Herhalde yüzüm eskidi’
Toplam 2
Yorum
Omerd Yüzünü bilmem ama sakatlıkları sonra hava topuna çıktığını, gelen topa koştuğunu görmüyoruz. Seyirci olan biteni görüyor
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Yusuf Kasımpaşa’da yok
Toplam 3
Yorum
Omerd Adam sezon başından bu yana yok zaten, kendine oynayan takım oyunundan uzak, Yusuf, A.kadir, sosa aynı anda oynatılmaz.
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Trabzonspor evinde Göztepe'ye kaybetti!
Toplam 6
Yorum
YİĞİT sarmıyor sarmıyor sarmıyor......... sarma diyorum kimse yaprak sarması sarmıyor bu bugünlerde dağılalım beyler gülmekten doyduk:))))))))
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