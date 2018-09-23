Luka Modric’e 8 ay hapis cezası
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    23 Eylül 2018, Pazar
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    ’e 8 ay hapis cezası

    Luka Modric’e 8 ay hapis cezası

    'in Hırvat yıldızı için vergi kaçakçılığı suçlamasıyla 8 ay hapis cezası istendi. Modric'in 870 bin tutarında 'ne karşı iki mali suç işlediği tespit edildi.

    Önce , ardından Neymar, sonra ve şimdi de . dünyaca ünlü futbol yıldızlarının peşini bırakmıyor. Ronaldo ve Neymar'a ülkeyi terk ettirecek şekilde vergi cezaları çıkaran ve hapis tehdidi ortaya koyan İspanyol Maliyesi, bu kez de 'in yıldızı Luka Modric'in peşine düştü.

    Rusya'da yapılan FIFA 'nda altın top ödülünü kazanan Hırvat yıldız Luka Modric için vergi kaçakçılığı suçlamasıyla 8 ay hapis cezası istendi. İspanya'nın Gazetesi'nin iddiasına göre Modric'in 870 bin tutarında 'ne karşı iki mali suç işlediği tespit edildi.
    Yine aynı gazetenin iddiasına göre Modric, cezaevine girmemek için savcılıkla bir anlaşma imzalayacak. Zaten 2 yıldan az hapis cezası aldığı için İspanya yasalarına göre hapis yatmak zorunda da değil. Yine de yapacağı anlaşmayla pek çok yükümlülüğü kabul edecek.

    ile imzalanacak anlaşmaya göre suçlandığı rakamın üzerinden yüzde 40'ına kadarını para cezası ödeyecek. Yani 348 bin 291 Euro. Hapis cezası yerine, diğer futbolcuların yaptığı gibi günlük 250 euro ceza ödemeyi kabul edecek.
    1. 23.9.2018 14:16
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