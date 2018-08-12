Gameiro, Valencia'da
İspanya ekibi Valencia, Atletico Madrid'den Fransız golcü futbolcu Kevin Gameiro'yu transfer etti.
İspanya ekibi Valencia, Atletico Madrid'den Fransız golcü futbolcu Kevin Gameiro'yu transfer etti.
Valencia Kulübü, 31 yaşındaki Gameiro'nun transferi için Atletico Madrid ile prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı.
İspanya basınında Valencia'nın transfer için Atletico Madrid'e 16 milyon avro bonservis bedeli ödeyeceği öne sürüldü.
Fransa'da Strasbourg, Lorient, Paris Saint-Germain ve İspanya'da Sevilla formaları da giyen Gameiro, geçen sezon Atletico Madrid'de 36 maçta 11 gol attı.
- 12.8.2018 19:54
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Fenerbahçe-Bursaspor maçıyla ilgili flaş gelişme
Toplam 3
Yorum
reco bursaspor yönetimine de 6222 uygulanmalı
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Fenerbahçe, Benfica maçı hazırlıklarına başladı
Toplam 1
Yorum
kartal yaa türk futbolu bu fb den kurtulamayacakmı.yeteeeeer yeter artık yaaa.yeter yeter..adam gibi mac yonetin.
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Badou Ndiaye Galatasaray'a dönüyor!
Toplam 5
Yorum
FUTBOL USA BASKAN,DIL PROFOSERLIGINI BIRAK YONETICILIGINI GOSTER TRANSFER SART YOKSA BIRAK BASKANLIGI, LAFLA BU ISLER AVRUPADA SOKMEZ
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