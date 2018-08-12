Gameiro, Valencia'da – Fotomaç – 12 Ağustos 2018
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    12 Ağustos 2018, Pazar
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    Gameiro, 'da

    Gameiro, Valencia'da

    ekibi , 'den Fransız golcü futbolcu 'yu etti.

    ekibi , 'den Fransız golcü futbolcu 'yu etti.

    Valencia Kulübü, 31 yaşındaki Gameiro'nun transferi için Atletico Madrid ile prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı.

    İspanya basınında Valencia'nın transfer için Atletico Madrid'e 16 milyon avro bonservis bedeli ödeyeceği öne sürüldü.

    'da Strasbourg, Lorient, Saint-Germain ve İspanya'da Sevilla formaları da giyen Gameiro, geçen sezon Atletico Madrid'de 36 maçta 11 gol attı.

    1. 12.8.2018 19:54
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