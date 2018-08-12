İspanya ekibi Valencia, Atletico Madrid'den Fransız golcü futbolcu Kevin Gameiro'yu transfer etti.

Valencia Kulübü, 31 yaşındaki Gameiro'nun transferi için Atletico Madrid ile prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı.

İspanya basınında Valencia'nın transfer için Atletico Madrid'e 16 milyon avro bonservis bedeli ödeyeceği öne sürüldü.

Fransa'da Strasbourg, Lorient, Paris Saint-Germain ve İspanya'da Sevilla formaları da giyen Gameiro, geçen sezon Atletico Madrid'de 36 maçta 11 gol attı.