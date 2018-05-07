El Clasico'da kazanan çıkmadı! Barcelona 2-2 Real Madrid – Fotomaç – 07 Mayıs 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    07 Mayıs 2018, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    'da kazanan çıkmadı! 2-2

    <a href="/index/el-clasico?id=f5d40d4c-c76a-40ca-964d-ecac7e6ff28a" class="" rel="tag">El Clasico</a>'da kazanan çıkmadı! <a href="/index/barcelona?id=c53a7eb4-66d9-484e-89f8-3d219f5c25e1" class="" rel="tag">Barcelona</a> 2-2 <a href="/index/real-madrid?id=059d61b3-092e-4e36-86ff-0abf2300ad7a" class="" rel="tag">Real Madrid</a>

    Şampiyonluğu geçen hafta ilan eden , ikinci yarısını 10 kişi oynadığı 'da 'le 2-2 berabere kaldı ve namağlup unvanını korudu.

    Dev maça çok hızlı başlayan , henüz 10. dakikada Luis Suarez'le 1-0 öne geçti. Ancak 'in bu gole cevabı gecikmedi ve 14. dakikada Cristiano Ronaldo skora dengeyi getirdi. Öte yandan 45. dakikada Sergi Roberto, Marcelo'yla girdiği sert tartışmanın ardından direkt kırmızı kart görünce ikinci yarıya 10 kişi çıktı. Bu arada ilk yarıda sakatlık geçiren Cristiano Ronaldo da 2. yarıda yerini Asensio'ya bıraktı.

    Dakikalar 52'yi gösterirken Camp Nou tribünlerinin beklediği adam sahneye çıktı. Şık çalımlarla iki rakibinden sıyrılan Messi, yine topu iğne deliğinden geçirdi 'yı 2-1 öne geçirdi. 'da gol düellosunu sürdüren isim ise Gareth Bale oldu. 72. dakikada harika bir gol kaydeden Galli yıldız skora yeniden eşitliği getirdi. Kalan dakikalarda iki takım da öne geçecek fırsatlar yakalasa da başka gol olmadı ve dev maç 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

    Bu sonuçla 87 puana yükselen Barcelona, yenilmezlik ünvanını sürdürdü. ise 72 puanla 3. sırada yer aldı.

    1. 6.5.2018 11:00
    2. Güncelleme: 7.5.2018 02:08
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    'da kazanan çıkmadı! 2-2 haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN