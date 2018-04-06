Emre Mor neden kadroya giremiyor? – Fotomaç – 06 Nisan 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    06 Nisan 2018, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Emre Mor neden kadroya giremiyor?

    Emre Mor neden kadroya giremiyor?

    İspanya La Liga'da Celta Vigo forması giyen Emre Mor'un son dönemde neden kadroya giremediğini teknik direktörü açıkladı.

    1. 06 Nisan 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 17:03
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Emre Mor neden kadroya giremiyor? haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    FOTOMAÇ GÜNDEM
    Sitene Ekle
    BİZE ULAŞIN