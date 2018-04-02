Asensio için 200 milyon Euro! – Fotomaç – 02 Nisan 2018
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    02 Nisan 2018, Pazartesi
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    Asensio için 200 milyon Euro!

    Asensio için 200 milyon Euro!

    İspanyol basınına göre; İngiliz devi , 'in yıldızı Marco Asensio için 200 milyon Euro teklif yapmaya hazırlanıyor.

    Asensio için ortaya atılan bu iddia ülkede büyük bir etki yarattı. Don Balon'un haberine göre; 200 milyon Euro'yu gözden çıkaran Kırmızı Şeytanlar'ın bu yaz 'in kapısını çalacağı belirtildi. Haberde ayrıca Real'in Portekizli süper starı 'nun bu teklife sıcak bakmayıp yönetimi uyardığı ve Asensio'nun satılmaması gerektiğini söylediği iddia edildi. İspanyol yıldızın sözleşmesi 2023 yazında sona eriyor.

    1. 02 Nisan 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 10:51
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