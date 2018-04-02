Asensio için 200 milyon Euro!
İspanyol basınına göre; İngiliz devi Manchester United, Real Madrid'in yıldızı Marco Asensio için 200 milyon Euro teklif yapmaya hazırlanıyor.
- 02 Nisan 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 10:51
-
Seyrantepe'den vurdu Bakırköy'de gol oldu
Toplam 7
Yorum
BEŞİKTAŞ GEŞEN SENE SİZİ BAZI MAÇLARDA FARK YEMEKTEN KURTARAN BU MUSLERAYDI HEMEN SIRTINIZI DÖNDÜNÜZ ADAMA YEDİĞİ HATALI GOLDE SADAKATİNİZ ÇOK İYİ !
-
G.Saray'dan skorbord açıklaması
Toplam 2
Yorum
MRT ALLAH ŞAŞIRTMASIN :) DOĞRU SÖZE NE DENİR.
-
F.Bahçe'den tarihi karar!
Toplam 4
Yorum
taraftar FENER 24 puan alsa da şampiyon olamaz. Şampiyon olacak takım lig başlangıcında belirliydi. Kahvedeki vatandas her şeyi biliyor.
Asensio için 200 milyon Euro! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.