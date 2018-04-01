Enes Ünal Villarreal'i bu kez kurtaramadı – Fotomaç – 01 Nisan 2018
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    02 Nisan 2018, Pazartesi
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    Villarreal'i bu kez kurtaramadı

    Enes Ünal Villarreal'i bu kez kurtaramadı

    'nın 30. haftasında Malaga konuk ettiği Villarreal'i 1-0 yendi

    'nin () 30. hafta maçında Malaga ağırladığı Villarreal'i 1-0 mağlup etti.

    Malaga kentindeki La Rosaleda Stadı'nda oynanan maçta ev sahibi ekip 37. dakikada penaltıdan Chory Castro'nun attığı golle Villarreal'i 1-0'lık skorla geçti.

    29. haftada oynanan maçında 1-0 yenik durumdaki Villarreal'i sonradan oyuna girerek attığı 2 golle galibiyete taşıyan milli futbolcu , Malaga maçında da oyuna 52. dakikada dahil oldu ancak bu kez gol atamadı.

    Bu sonuçla Villarreal 47 puanla 5. sırada yer alırken, son sıradaki Malaga puanını 17'ye çıkardı.

    1. 01 Nisan 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 01:19
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