Enes Ünal Villarreal'i bu kez kurtaramadı
La Liga'nın 30. haftasında Malaga konuk ettiği Villarreal'i 1-0 yendi
İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) 30. hafta maçında Malaga ağırladığı Villarreal'i 1-0 mağlup etti.
Malaga kentindeki La Rosaleda Stadı'nda oynanan maçta ev sahibi ekip 37. dakikada penaltıdan Chory Castro'nun attığı golle Villarreal'i 1-0'lık skorla geçti.
29. haftada oynanan Atletico Madrid maçında 1-0 yenik durumdaki Villarreal'i sonradan oyuna girerek attığı 2 golle galibiyete taşıyan milli futbolcu Enes Ünal, Malaga maçında da oyuna 52. dakikada dahil oldu ancak bu kez gol atamadı.
Bu sonuçla Villarreal 47 puanla 5. sırada yer alırken, son sıradaki Malaga puanını 17'ye çıkardı.
- 01 Nisan 2018, Pazar
- Güncelleme: 01:19
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Toplam 1
Yorum
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Toplam 5
Yorum
gurbetçi alınan iyi adamlarıda mundar ettiniz yaa..yazıklar olsun size...
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Toplam 8
Yorum
BJK lens bu sezon bize geldi. Ndiaye yi 12.5 milyn euroya alıp 15 milyn a satan siz mi konusyorsnz. Cenki bedavaya alıp 28 m. euroya satan biziz
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