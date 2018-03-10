Zidane'dan Benzema açıklaması – Fotomaç – 10 Mart 2018
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    10 Mart 2018, Cumartesi
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    'dan açıklaması

    Zidane'dan Benzema açıklaması

    teknik direktörü , son zamanlarda performansıyla eleştirilen hakkında açıklamada bulundu.

    : "'ya yapılan eleştirilerle ilgili konuşmak zorunda değilim. 9 yıldır burada, onu savunmak zorunda değilim. Gol atamamasıyla alakalı eleştiriliyor ama onun dışında çok iyi şeyler yapıyor. Golleri de çok yakında gelecektir." dedi.

    1. 10 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 13:19
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