Real Madrid teknik direktörü Zidane, son zamanlarda performansıyla eleştirilen Benzema hakkında açıklamada bulundu.
- 10 Mart 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 13:19
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Trabzon'a bir darbe de Ersun Yanal'dan
Toplam 5
Yorum
ZZ61 yada başkanın söylediği doğruysa 230 bin euro borç nasıl 1.3 milyon oluyor açıklama yapılmadan bu para ödenmemeli
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Beşiktaş maçı öncesi Emre Belözoğlu şoku
Toplam 22
Yorum
siyah beyazyürek lütfen beyninizle düşünüp ağzınızla konuşun
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Trabzon'a bir darbe de Ersun Yanal'dan
Toplam 5
Yorum
zz61 başkan ersunun sözleşmesinde fesih tazminatı maddesi yok demişti demek ki yalan söylemiş o zaman bu parayı başkan cebinden ödesin YADA
Zidane'dan Benzema açıklaması haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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