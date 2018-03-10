Emre'ye Seedorf da çare olamadı!
Milli futbolcumuz Emre Çolak'ın formasını giydiği Deportivo dün Girona deplasmanında aldığı mağlubiyetle alt sıralardan kurtulma mücadelesinde büyük yara aldı.
Ligde 19. sırada bulunan Deportivo takımı dün Emre Çolak'ın süre bulmadığı Girona mücadelesinde aldığı 2-0'lık mağlubiyetle 3 puan orucunu 13 maça çıkardı. Real Sociedad mücadelesinde alınan 5-0'lık yenilgi sonrası takımın başına getirilen Clarence Seedorf'un da çare olamadığı Deportivo takımı, Seedorf yönetiminde oynadığı 6 karşılaşmada yalnızca 2 puan toplayabildi.
Geçtiğimiz sene Deportivo'ya bedelsiz olarak transfer olan 26 yaşındaki futbolcu, ortaya koymuş olduğu 3 gol 6 asistlik performansıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı.
- 10 Mart 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 10:17
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Beşiktaş maçı öncesi Emre Belözoğlu şoku
Toplam 18
Yorum
macckollikk Evet aynen öyle bilerek kart gördü.
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F.Bahçe rakibimiz değil
Toplam 4
Yorum
muhittin Algı yapmayın...Fenerbahçe ile ligde maçımız kalmadı,bu yüzden direkt rakibimiz değil diyor...gs ve başakşehir ile oynayacağız yener üstüne
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Beşiktaş maçı öncesi Emre Belözoğlu şoku
Toplam 18
Yorum
muhittin Emre kendine zorla sarı göstertti,öteki çift sarı...sol bek adamın ayağının üstüne bastı,direk kırmızı ama sarı bile yok..kendinizi avutun.
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