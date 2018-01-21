Real Madrid, Emre'li Deportivo'yu '7' bitirdi!
La Liga'da 3 maçtır kazanamayan Real Madrid, geriye düştüğü maçta Deportivo'yu 7-1 mağlup etti.
Real Madrid'in diriliş maçı oldu. Zor günler geçiren Zidane'ın öğrencileri, maçtan 6-1'lik galibiyetle ayrıldı.
Santiago Bernabeu'da oynanan mücadelede Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri, 32. ve 88. dakikalarda Nacho, 42. ve 58. dakikalarda Bale, 68. dakikada Modric ile 78. ve 84. dakikalarda Ronaldo kaydetti. Deportivo'yu öne geçiren tek golü ise, 23. dakikada Adrian'dan geldi. Milli oyuncumuz Emre Çolak mücadeleye yedek kulübesinde başlarken, 54'üncü dakikada Borges'in yerine oyuna dahil oldu.
Ligde 3 maç sonra kazanan Real Madrid, puanını 35 yaptı. Deportivo ise 16 puanla 18. sırada kaldı.
La Liga'nın 21. hafta mücadelesinde Real Madrid, deplasmanda Valencia ile karşılaşacakken, Deportivo ise evinde Levante'yi konuk edecek.
- 21 Ocak 2018, Pazar
- Güncelleme: 20:36
-
''10 kişiye karşı oynamak her zaman kolay değildir''
Toplam 2
Yorum
ts çok iyi bir stoper ve golcü kanat oyuncusu şart yoksa işimiz yaş çok ağlarız !!
-
Akhisarspor çeyrek finalde!
Toplam 2
Yorum
okan okan buruk olmayan penaltıda hakem bizi tuttu bolusporun hakkı yenmiştir diye yaygara koparmadı acaba.tabi kendi lehine olunca susarsın
-
''10 kişiye karşı oynamak her zaman kolay değildir''
Toplam 2
Yorum
hasan yalanın batsın yalancısın
Real Madrid, Emre'li Deportivo'yu '7' bitirdi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.