Sergio Ramos'tan Pepe açıklaması

Geçen hafta bir açıklama yapan Ronaldo, Real Madrid'den ayrılan Pepe, Morata ve James'in ayrılışının kendilerini kötü etkilediğini ve güç kaybettiklerini söylemişti. Konu ile alakalı dün konuşan Sergio Ramos ise Ronaldo'nun bu sözlerine "Ronaldo'nun bu sözlerine katılmıyorum. Takımın geçen seneye göre daha güçsüz olması fikri kendisinindir. Onlarsız Süper Kupayı kazandık. Ben hiç bir oyuncuyu özlemiyorum. Kadrolar her zaman değişir ve her oyuncu takıma katkı sağlar" değerlendirmesinde bulundu.



"NEYMAR'I REAL MADRİD'DE GÖRMEK İSTERİM"

Real Madrid'de Neymar gibi bir ismin forma giymesini istediğini belirten Ramos "Neymar, Dünya'nın en iyi oyuncularından biri. Tabiiki onu Real Madrid'de görmek isterim. Barcelona'dan ğeleceğine PSG'den bize gelmesi daha kolay. Kendisene bize gelmek isterse kapımız her zaman açık olduğunu söylemek isterim" diye konuştu.