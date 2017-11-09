Sergio Ramos'tan Pepe açıklaması
Real Madrid kaptanı Sergio Ramos, Cristiano Ronaldo'nun takım ile alakalı sözlerine katılmadığını söyledi.
Geçen hafta bir açıklama yapan Ronaldo, Real Madrid'den ayrılan Pepe, Morata ve James'in ayrılışının kendilerini kötü etkilediğini ve güç kaybettiklerini söylemişti. Konu ile alakalı dün konuşan Sergio Ramos ise Ronaldo'nun bu sözlerine "Ronaldo'nun bu sözlerine katılmıyorum. Takımın geçen seneye göre daha güçsüz olması fikri kendisinindir. Onlarsız Süper Kupayı kazandık. Ben hiç bir oyuncuyu özlemiyorum. Kadrolar her zaman değişir ve her oyuncu takıma katkı sağlar" değerlendirmesinde bulundu.
"NEYMAR'I REAL MADRİD'DE GÖRMEK İSTERİM"
Real Madrid'de Neymar gibi bir ismin forma giymesini istediğini belirten Ramos "Neymar, Dünya'nın en iyi oyuncularından biri. Tabiiki onu Real Madrid'de görmek isterim. Barcelona'dan ğeleceğine PSG'den bize gelmesi daha kolay. Kendisene bize gelmek isterse kapımız her zaman açık olduğunu söylemek isterim" diye konuştu.
- 09 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 12:52
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Döndüm ama burada değilim
Toplam 18
Yorum
BEŞİKTAŞ at gözlüğü takmışsın arkadaşım sorun dış etkenler değil içinizde takım top oynamıyor aykutun korkak futbolu var sen hala SUNİ SUNİ SUNİ SUNİ
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Çalık’ı geri istedi
Toplam 8
Yorum
EE SÜPER HABER BENCEDE GÖNDERİN.İYİ GÜZEL AMA GS SEVİYESİNDE DEĞİL. KESİN GÖNDERİN. HATTA KİRALIK VERİN DAHA İYİ.
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Sarı-lacivertlilerde dedikodu krizi!
Toplam 1
Yorum
turan demir kendi basarisizligini örtbas etmek icin bir kurban secilecekti bu sefer mehmet topal alex de oldugu gibi sen gitte kurtulak Aykut efendi
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