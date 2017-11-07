Ronaldo'dan korkutan istatik
La Liga takımlarından Real Madrid'in yıldızı Cristiano Ronaldo, şut yüzdesi ile bu sezon Avrupa'nın en büyük 5 ligi içinde en kötü futbolcusu oldu.
Bu sezon La Liga'da Real Madrid formasıyla sadece 1 gol atabilen ve en kötü sezon başlangıcını yapan Cristiano Ronaldo, son oynanan Las Palmas maçında da gol atmayı başaramadı. Avrupa'nın 5 büyük liginde en az 10 şut çeken futbolcuların istatistiklerinden oluşan sıralamada Cristiano Ronaldo %2.08 oranıyla en kötü futbolcu oldu. Çektiği şutların sadece %2.08'ini golle sonuçlandırabilen Cristiano Ronaldo, Real Madrid formasıyla en kötü sezonunu geçiriyor.
Ronaldo, bu sezon La Liga'da çıktığı maçlarda 48 şut çekerken sadece Getafe maçında 1 gol atabildi. Attığı şutlara göre en verimli futbolcu ise Lazio'nun İtalyan golcüsü Ciro Immobile oldu. Immobile, 49 şuttan 14'ünü gol olarak sonuçlandırdı.
- 07 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 14:19
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Derbiyi bırak yıldızlara bak
Toplam 14
Yorum
Sabır Lüfen futbolcuların çoğu yeni bir ülke, kültür ve takıma geldi. mutlaka inişler olacaktır. bu takım bir de uyumu tam sağlarsa işte o zaman görün
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"Aykut Kocaman yarın idmanda!"
Toplam 11
Yorum
fb azız sen bıttın bızım gozumuzde bıttın yalanlarından bıktık insallah alı koc baskanımız olacak
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Neustadter: Havlu atmayacağız
Toplam 7
Yorum
fb sen once adam gıbı bır defans yapta sonra konus kız gıbı oynuyorsun yaptıgın hatalar sonumuza hazırlıyor asıl kadro dısı sen olmlısın
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