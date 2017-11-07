 Ronaldo'dan korkutan istatik – Fotomaç – 07 Kasım 2017 ;
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    07 Kasım 2017, Salı
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    'dan korkutan istatik

    Ronaldo'dan korkutan istatik

    La Liga takımlarından 'in yıldızı Cristiano , şut yüzdesi ile bu sezon Avrupa'nın en büyük 5 ligi içinde en kötü futbolcusu oldu.

    Bu sezon La Liga'da formasıyla sadece 1 gol atabilen ve en kötü sezon başlangıcını yapan Cristiano , son oynanan Las Palmas maçında da gol atmayı başaramadı. Avrupa'nın 5 büyük liginde en az 10 şut çeken futbolcuların istatistiklerinden oluşan sıralamada Cristiano Ronaldo %2.08 oranıyla en kötü futbolcu oldu. Çektiği şutların sadece %2.08'ini golle sonuçlandırabilen Cristiano Ronaldo, Real Madrid formasıyla en kötü sezonunu geçiriyor.

    Ronaldo, bu sezon La Liga'da çıktığı maçlarda 48 şut çekerken sadece Getafe maçında 1 gol atabildi. Attığı şutlara göre en verimli futbolcu ise Lazio'nun İtalyan golcüsü Ciro oldu. Immobile, 49 şuttan 14'ünü gol olarak sonuçlandırdı.

    1. 07 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 14:19
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