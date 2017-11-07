Ronaldo'dan korkutan istatik

Bu sezon La Liga'da Real Madrid formasıyla sadece 1 gol atabilen ve en kötü sezon başlangıcını yapan Cristiano Ronaldo, son oynanan Las Palmas maçında da gol atmayı başaramadı. Avrupa'nın 5 büyük liginde en az 10 şut çeken futbolcuların istatistiklerinden oluşan sıralamada Cristiano Ronaldo %2.08 oranıyla en kötü futbolcu oldu. Çektiği şutların sadece %2.08'ini golle sonuçlandırabilen Cristiano Ronaldo, Real Madrid formasıyla en kötü sezonunu geçiriyor.

Ronaldo, bu sezon La Liga'da çıktığı maçlarda 48 şut çekerken sadece Getafe maçında 1 gol atabildi. Attığı şutlara göre en verimli futbolcu ise Lazio'nun İtalyan golcüsü Ciro Immobile oldu. Immobile, 49 şuttan 14'ünü gol olarak sonuçlandırdı.