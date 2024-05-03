Burnley - Newcastle United maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

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İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Burnley ile Newcastle United karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Burnley - Newcastle United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BURNLEY - NEWCASTLE UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Burnley - Newcastle United maçı 4 Mayıs Cumartesi günü saat 17:00'de beIN SPORTS 3'te canlı yayınlanacak.