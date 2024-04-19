Sheffield United - Burnley maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Sheffield United sahasında Burnley'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı yer alıyor. Peki, Sheffield United - Burnley maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SHEFFIELD UNITED - BURNLEY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sheffield United - Burnley maçı 20 Nisan Cumartesi günü saat 17.00'de oynanacak. Mücadeleyi Bein Sports Max 1'de canlı izleyebilirsiniz.