Liverpool - Newcastle United maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Liverpool - Newcastle United maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Liverpool ile Newcastle United karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Liverpool - Newcastle United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LIVERPOOL - NEWCASTLE UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Liverpool - Newcastle United maçı 1 Ocak Pazartesi günü saat 23:00'te beIN SPORTS 3'te canlı yayınlanacak.

LIVERPOOL - NEWCASTLE UNITED MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Liverpool: Alisson Becker, Trent Alexander-Arnold, Ibrahima Konate, Virgil van Dijk, Joseph Gomez, Dominik Szoboszlai, Wataru Endo, Curtis Jones, Mohamed Salah, Darwin Nunez, Cody Gakpo.

Newcastle United: Martin Dubravka, Kieran Trippier, Fabian Schaer, Sven Botman, Daniel Burn, Sean Longstaff, Bruno Guimaraes, Joelinton, Miguel Almiron, Alexander Isak, Anthony Gordon.