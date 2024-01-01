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Liverpool - Newcastle United maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Liverpool ile Newcastle United karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Liverpool - Newcastle United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ocak 2024 Pazartesi 10:51 Güncelleme Tarihi: 01 Ocak 2024 Pazartesi 11:03
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Liverpool - Newcastle United maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Liverpool - Newcastle United maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Liverpool ile Newcastle United karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Liverpool - Newcastle United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LIVERPOOL - NEWCASTLE UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Liverpool - Newcastle United maçı 1 Ocak Pazartesi günü saat 23:00'te beIN SPORTS 3'te canlı yayınlanacak.

LIVERPOOL - NEWCASTLE UNITED MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Liverpool: Alisson Becker, Trent Alexander-Arnold, Ibrahima Konate, Virgil van Dijk, Joseph Gomez, Dominik Szoboszlai, Wataru Endo, Curtis Jones, Mohamed Salah, Darwin Nunez, Cody Gakpo.

Newcastle United: Martin Dubravka, Kieran Trippier, Fabian Schaer, Sven Botman, Daniel Burn, Sean Longstaff, Bruno Guimaraes, Joelinton, Miguel Almiron, Alexander Isak, Anthony Gordon.

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