Luton Town 1 - 2 Manchester City (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İngiltere Premier Lig'in 16. hafta karşılaşmasında Luton Town sahasında Manchester City'i ağırladı. Mücadele Manchester temsilcisinin 2-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Ev sahibi ekibin golünü 45+2'de Elijah Adebayo kaydederken; M. City bu gole 62'de Bernardo Silva ve 65'te Jack Grealish'le karşılık verdi.
Bu sonucun ardından üst üste 3. mağlubiyetini alan Luton 9 puanda kaldı. 4 maç sonra kazanan Man. City ise 33 puana yükseldi.
Ligin 17. haftasında Manchester City sahasında Crystal Palace'ı ağırlayacak. Luton Town ise deplasmanda Bournemouth'a konuk olacak.