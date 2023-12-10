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Luton Town 1 - 2 Manchester City (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İngiltere Premier Lig'in 16. hafta karşılaşmasında Luton Town'a konuk olan Manchester City, 1-0 geriye düştüğü karşılaşmadan 2-1 galip ayrılmayı başardı.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 10 Aralık 2023 Pazar 19:07
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Luton Town 1 - 2 Manchester City (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İngiltere Premier Lig'in 16. hafta karşılaşmasında Luton Town sahasında Manchester City'i ağırladı. Mücadele Manchester temsilcisinin 2-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibin golünü 45+2'de Elijah Adebayo kaydederken; M. City bu gole 62'de Bernardo Silva ve 65'te Jack Grealish'le karşılık verdi.

Bu sonucun ardından üst üste 3. mağlubiyetini alan Luton 9 puanda kaldı. 4 maç sonra kazanan Man. City ise 33 puana yükseldi.

Ligin 17. haftasında Manchester City sahasında Crystal Palace'ı ağırlayacak. Luton Town ise deplasmanda Bournemouth'a konuk olacak.

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