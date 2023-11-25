Manchester City - Liverpool maçı CANLI İZLE | City - Liverpool maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Manchester City - Liverpool maçını canlı takip etmek için tıklayın!

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 13. haftada Manchester City ile Liverpool karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Manchester City - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MANCHESTER CITY - LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Manchester City'nin sahasında Liverpool'u ağırlayacağı maç 25 Kasım Cumartesi günü saat 15.30'da başlayacak. Mücadele, Bein Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.