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Manchester City - Liverpool maçı CANLI İZLE | City - Liverpool maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

İngiltere Premier Lig'de 13. hafta heyecanı yaşanıyor. Manchester City ile Liverpool karşı karşıya gelecek. ZMaç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Manchester City - Liverpool maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte yanıtları...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 25 Kasım 2023 Cumartesi 14:01 Güncelleme Tarihi: 25 Kasım 2023 Cumartesi 14:10
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Manchester City - Liverpool maçı CANLI İZLE | City - Liverpool maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

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İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 13. haftada Manchester City ile Liverpool karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Manchester City - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MANCHESTER CITY - LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Manchester City'nin sahasında Liverpool'u ağırlayacağı maç 25 Kasım Cumartesi günü saat 15.30'da başlayacak. Mücadele, Bein Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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