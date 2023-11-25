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Manchester City - Liverpool maçı canlı anlatım

İngiltere Premier Lig'de heyecan 13. hafta müsabakalarıyla devam ediyor. Haftanın en dikkat çeken mücadelesinde Manchester City ile Liverpool karşı karşıya geliyor. Maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 25 Kasım 2023 Cumartesi 17:31 Güncelleme Tarihi: 25 Kasım 2023 Cumartesi 17:31
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Manchester City - Liverpool maçı canlı anlatım

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 13. haftada Manchester City ile Liverpool karşı karşıya geliyor. Zorlu maçın canlı anlatımı haberimizde...

MANCHESTER CITY - LIVERPOOL MAÇI 11'LERİ

Manchester City: Ederson; Walker, Akanji, Ruben Dias, Ake; Bernardo Silva, Rodri, Foden; Doku, Haaland, Julian Alvarez

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Tsimikas; Szoboszlai, Mac Allister, Jones; Salah, Darwin Nunez, Diogo Jota.

MANCHESTER CITY - LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

Manchester City'nin sahasında Liverpool'u ağırladığı maç saat 15.30'da başladı. Mücadele, Bein Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

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