Manchester City - Liverpool maçı canlı anlatım

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 13. haftada Manchester City ile Liverpool karşı karşıya geliyor. Zorlu maçın canlı anlatımı haberimizde...
MANCHESTER CITY - LIVERPOOL MAÇI 11'LERİ
Manchester City: Ederson; Walker, Akanji, Ruben Dias, Ake; Bernardo Silva, Rodri, Foden; Doku, Haaland, Julian Alvarez
Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Tsimikas; Szoboszlai, Mac Allister, Jones; Salah, Darwin Nunez, Diogo Jota.
MANCHESTER CITY - LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?
Manchester City'nin sahasında Liverpool'u ağırladığı maç saat 15.30'da başladı. Mücadele, Bein Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.