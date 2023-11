Manchester United'dan Altay Bayındır paylaşımı!

A Milli Futbol Takımı, geçtiğimiz Cumartesi günü hazırlık maçında Almanya ile karşılaştı. Ay-yıldızlılar mücadeleden 3-2'lik galibiyetle ayrılarak rakibini 18 yıl sonra mağlup etmeyi başardı.

Karşılaşmada A Milli Takım'ın kalesini koruyan Altay Bayındır'la ilgili kulübü Manchester United'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

İngiliz ekibinin sosyal medya hesabından Altay'ın maçtan fotoğrafını paylaştı.

İŞTE O PAYLAŞIM

Victory in Germany for @AltayBayindir_1 at the weekend 👏🇹🇷#MUFC pic.twitter.com/g1Tcw06ZBL