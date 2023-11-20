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Manchester United'dan Altay Bayındır paylaşımı!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, A Milli Futbol Takımı'nın Almanya'yı mağlup ettiği maçta kaleyi koruyan Altay Bayındır'la ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2023 Pazartesi 14:29
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Manchester United'dan Altay Bayındır paylaşımı!

A Milli Futbol Takımı, geçtiğimiz Cumartesi günü hazırlık maçında Almanya ile karşılaştı. Ay-yıldızlılar mücadeleden 3-2'lik galibiyetle ayrılarak rakibini 18 yıl sonra mağlup etmeyi başardı.

Karşılaşmada A Milli Takım'ın kalesini koruyan Altay Bayındır'la ilgili kulübü Manchester United'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

İngiliz ekibinin sosyal medya hesabından Altay'ın maçtan fotoğrafını paylaştı.

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