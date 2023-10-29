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Luis Diaz'a büyük şok! Başına öyle bir şey geldi ki...

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'da forma giyen yıldız futbolcu Luis Diaz, büyük bir şok yaşadı. Kolombiyalı futbolcunun anne ve babasının kaçırıldığı iddia edildi. İşte ayrıntılar...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ekim 2023 Pazar 10:37
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Luis Diaz'a büyük şok! Başına öyle bir şey geldi ki...

İngiliz devi Liverpool'da forma giyen Kolombiyalı yıldız Luis Diaz şok bir olay yaşadı.

ANNE VE BABASI KAÇIRILDI

Kolombiya basınında yer alan haberlere göre, 26 yaşındaki oyuncunun annesi Cilenis Marulanda ve babası Luis Manuel Diaz, 28 Ekim Cumartesi günü Guajira'nın Barrancas bölgesinde kaçırıldı.

SİLAHLI KİŞİLER TARAFINDAN KAÇIRILDILAR

Alınan bilgilere göre, kamyonetleriyle yaşadıkları mahalle olan Los Olivos'a doğru ilerleyen çiftin önünü motosikletli ve eli silahlı kişiler kesti. Motosikletten inen eli silahlı kişiler çiftin aracına binerek iki ismi kaçırdı.

EMNİYET HAREKETE GEÇTİ

Olayın duyulmasının ardından emniyet güçleri Luis Diaz'ın ailesini kurtarmak için operasyon başlattı. Yetkililerin, Diaz'ın ailesinin bulunduğu araçta başka kişiler olup olmadığını öğrenmek için acil bir toplantı yaptığı belirtildi.

ANNESİ KURTARILDI

Kolombiya basınının emniyete yakın kaynaklarındandan edinilen bilgiye göre, Luis Diaz'ın annesi kurtarıldı. Yapılan açıklamada; "Anne elimizde, sağlık durumu iyi. Korkmuş ama iyi. Babayı arabadan indirdiler ve oradaki patikalardan geçirdiler" ifadelerine yer verildi!

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