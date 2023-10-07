Fulham - Sheffield United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Fulham - Sheffield United maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Fulham ile Sheffield United karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Fulham - Sheffield United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FULHAM - SHEFFİELD UNİTED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fulham - Sheffield United maçı 7 Ekim Cumartesi günü saat 17.00'de beIN MAX 2'de canlı yayınlanacak.