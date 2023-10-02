Fulham 0-2 Chelsea (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Fulham ile Chelsea, İngiltere Premier Lig'in 7. haftasında kozlarını paylaştı. Craven Cottage Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada hakem Tim Robinson düdük çaldı.

Mücadeleyi 2-0 kazanan konuk ekip 3 puanın sahibi oldu. Chelsea 18. dakikada Mudryk ve 19. dakikada Broja ile üst üste bulduğu gollerle galibiyete uzandı.

Bu sonuçla Chelsea puanını 8'e yükseltti ve Fulham ile puanlarını eşitledi.

Chelsea önümüzdeki hafta deplasmanda Burnley ile karşılaşacak. Fulham ise evinde Sheffield United'ı ağırlayacak.