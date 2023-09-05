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Haaland'a dev sözleşme

Manchester City yıldız futbolcusu Erling Haaland'a dev bir yeni sözleşme imzalatmak istiyor. İşte detaylar...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 05 Eylül 2023 Salı 10:22
Haaland'a dev sözleşme

Manchester City geçen sezon yapılan "treble"'de en büyük pay sahibi olan Norveçli golcü Erling Haaland'a yeni bir sözleşme imzalatmak istiyor.

%60 ARTIŞ!

Daily Star'da yer alan ahbere göre Manchester City, 23 yaşındaki yıldız santrfor için %60'lık bir maaş artışına giderek sözleşmesini 2027 yılına kadar uzatmak istiyor. Erling Haaland, teklifi kabul ederse maaşı net 22.8 milyon euro'dan 38 milyon euro'ya yükselecek.

53 MAÇ!

Geçtiğimiz sezon Manchester City formasıyla 53 maça çıkan Erling Haaland bu karşılaşmalarda 52 gol, 9 asistlik katlı sağladı.

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