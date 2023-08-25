Haberler İngiltere Premier Lig Chelsea - Luton Town maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Chelsea - Luton Town maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Chelsea ile Luton Town karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Chelsea - Luton Town maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ağustos 2023 Cuma 13:22 Güncelleme Tarihi: 25 Ağustos 2023 Cuma 13:30
Chelsea - Luton Town maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Chelsea - Luton Town maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Chelsea ile Luton Town karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Chelsea - Luton Town maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

CHELSEA - LUTON TOWN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Chelsea - Luton Town maçı 25 Ağustos Cuma günü saat 22.00'de beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak.

CHELSEA - LUTON TOWN MAÇI NUHTEMEL 11'LER

Leipzig

Blaswich; Henrichs, Simakan, Orban, Raum; Kampl, Schlager; Forsberg, Olmo; Werner, Openda

Stuttgart

Nubel; Stenzel, Anton, Zagadou, Ito; Millot, Karazor; Silas, Woo-Yeong, Fuhrich; Guirassy

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Son dakika haberi: Şenol Güneş istedi yönetim harekete geçti! Beşiktaş dünya devlerinden o isimleri alıyor
DOSYA | Kılıçdaroğlu HDPKK'ya ne vaatler verdi? Başkan Erdoğan'ın 'çık açıkla' çağrısının şifreleri: CHP - Kandil hattının deşifresi
Sergio Ramos imzaya kaldı! İşte maliyeti
G.Saray'dan bir transfer çalımı daha!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Klopp'tan flaş sözler! Salah gidecek mi?
Manchester City Doku'yu kadrosuna kattı!
KPSS tercihleri ne zaman 2023?
POLİSLİK KPSS PUAN TÜRÜ HANGİSİ? 2023 polislik KPSS taban puanı kaç?
Polislik (PMYO) taban puanları 2023
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kulüp bulanamayan Hazard Futbolu bırakabilir! Kulüp bulanamayan Hazard Futbolu bırakabilir! 12:58
Klopp'tan flaş sözler! Salah gidecek mi? Klopp'tan flaş sözler! Salah gidecek mi? 12:45
Altay sonrası bir ayrılık daha! İşte yeni adresi Altay sonrası bir ayrılık daha! İşte yeni adresi 12:38
Leipzig - Stuttgart maçı saat kaçta? Leipzig - Stuttgart maçı saat kaçta? 11:59
Nantes - Monaco maçı hangi kanalda? Nantes - Monaco maçı hangi kanalda? 11:47
F.Bahçe'de biri kiralık iki ayrılık! F.Bahçe'de biri kiralık iki ayrılık! 11:40
Daha Eski
G.Saray da istiyordu! Transfer kararını verdi G.Saray da istiyordu! Transfer kararını verdi 11:21
Sergio Ramos imzaya kaldı! İşte maliyeti Sergio Ramos imzaya kaldı! İşte maliyeti 11:13
İsmail Kartal kayıpsız devam ediyor! İsmail Kartal kayıpsız devam ediyor! 11:01
18 yıllık hasret sonra eriyor! 18 yıllık hasret sonra eriyor! 10:45
F.Bahçe'de flaş Livakovic gerçeği! Bonservis bedeli... F.Bahçe'de flaş Livakovic gerçeği! Bonservis bedeli... 10:35
G.Saraylı yıldızdan ayrılık paylaşımı! G.Saraylı yıldızdan ayrılık paylaşımı! 10:05