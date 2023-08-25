Chelsea - Luton Town maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Chelsea - Luton Town maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Chelsea ile Luton Town karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Chelsea - Luton Town maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

CHELSEA - LUTON TOWN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Chelsea - Luton Town maçı 25 Ağustos Cuma günü saat 22.00'de beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak.

CHELSEA - LUTON TOWN MAÇI NUHTEMEL 11'LER

Leipzig

Blaswich; Henrichs, Simakan, Orban, Raum; Kampl, Schlager; Forsberg, Olmo; Werner, Openda

Stuttgart

Nubel; Stenzel, Anton, Zagadou, Ito; Millot, Karazor; Silas, Woo-Yeong, Fuhrich; Guirassy