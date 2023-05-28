Leicester City - West Ham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Leicester City - West Ham maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Leicester City ile West Ham karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Leicester City - West Ham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LEICESTER CITY - WEST HAM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?



Leicester City - West Ham maçı 28 Mayıs Pazar günü saat 18.30'da beIN Sports 5'te canlı yayınlanacak.

LEICESTER CITY - WEST HAM MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Leicester City

Iversen; Pereira, Evans, Souttar, Castagne; Soumare, Tielemans; Tete, Maddison, Barnes; Vardy

West Ham

Fabianski; Coufal, Aguerd, Ogbonna, Emerson; Soucek, Rice; Bowen, Paqueta, Cornet; Antonio