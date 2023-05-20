Tottenham - Brentford maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Tottenham - Brentford maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Tottenham ile Brentford karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Tottenham - Brentford maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TOTTENHAM - BRENTFORD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Tottenham - Brentford maçı 20 Mayıs Cumartesi günü saat 14.30'da beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak.

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TOTTENHAM - BRENTFORD MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Tottenham

Forster; Romero, Dier, Lenglet; Porro, Hojbjerg, Skipp, Davies; Kulusevski, Son; Kane

Brentford

Raya; Zanka, Mee, Pinnock; Hickey, Onyeka, Jensen, Janelt, Henry; Mbeumo, Wissa