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Tottenham - Brentford maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Tottenham ile Brentford karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Tottenham - Brentford maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mayıs 2023 Cumartesi 11:31 Güncelleme Tarihi: 20 Mayıs 2023 Cumartesi 12:01
Tottenham - Brentford maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Tottenham - Brentford maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Tottenham ile Brentford karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Tottenham - Brentford maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TOTTENHAM - BRENTFORD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Tottenham - Brentford maçı 20 Mayıs Cumartesi günü saat 14.30'da beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak.

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TOTTENHAM - BRENTFORD MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Tottenham
Forster; Romero, Dier, Lenglet; Porro, Hojbjerg, Skipp, Davies; Kulusevski, Son; Kane

Brentford
Raya; Zanka, Mee, Pinnock; Hickey, Onyeka, Jensen, Janelt, Henry; Mbeumo, Wissa

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